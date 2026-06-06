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İstanbul’un köklü eğitim kurumlarından İstanbul Erkek Lisesi’nin mezuniyet töreni, bu yıl da büyük bir protestoya sahne oldu.

2016 yılında aynı müdür Hikmet Konar’a karşı sırt dönerek tarihe geçen öğrencilerden tam 10 yıl sonra, yeni mezunlar aynı eylemi tekrarladı.

Törenin ortasında okul marşını söyleyerek ayağa kalkan öğrenciler, müdürün konuşmasını yarıda keserek sırtlarını döndü. Öğrenciler, hep bir ağızdan okul marşını söylemeye başladı. Bunun üzerine okul müdürü Hikmet Konar, mezuniyet törenini iptal etti.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER:

İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ VELİLERLE KAVGA ETTİ

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat mücahit Yentür, öğrencilerin müdürü protesto ettiği mezuniyet töreninde velilerle tartıştı. Yentür, velilere parmak sallayarak sesini yükseltirken, veliler de Yentür’e karşılık verdi.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER:

AYNI MÜDÜR 2016 YILINDA DA PROTESTO EDİLMİŞTİ

Bugün yaşanan olay akıllara 2016 senesinde yine aynı okulda meydana gelen ve Türkiye eğitim tarihine geçen o büyük olayı getirdi.

Türkiye'nin en köklü liselerinden biri olan İstanbul Erkek Lisesi'nin 2016 yılı mezuniyet töreninde diplomasını almak için törene katılan öğrenciler okul müdürünü protesto etmişti. Okul Müdürü Hikmet Konar konuşma yaptığı sırada öğrenciler sırtlarını dönmüştü.

2015-2018 YILINDA MÜDÜRLÜK YAPAN KONAR, İSTANBUL ERKEK LİSESİ’NE YENİDEN ATANDI

Önceki yıllarda 2015-2018 yılları arasında da bu görevi yürüten Konar, 8 yıllık aranın ardından yeniden liseye müdür olarak atandı. Öğrenciler, okula yeniden atanan Konar’ı 2016 yılında olduğu gibi aynı şekilde protesto ederek adeta dejavu yaşattı.

2016 SENESİNDEKİ PROTESTO NEDEN GERÇEKLEŞMİŞTİ?

Yaşanan protestonun ne sebeple gerçekleştiğine ilişkin yer alan iddia ise, Milli Eğitim Bakanlığı'nın İstanbul'daki 11 lisenin okul müdürlerini, kendilerinin atamaya başlaması, daha önce vakıfların da görüşü alınarak bazı sınavlara tabii tutulan, aynı okulda öğretmen ya da müdür yardımcılığı yapanların müdür olarak görevlendirildiği okullarda bu sistem yapılan yasal düzenlemeyle kaldırılması olarak öne sürülmüştü. Daha sonra atamayla gelen müdürler de öğrencilerin tepkisiyle karşılaşmaya başlamıştı.

MEZUN ÖĞRENCİLERDEN BİLDİRİ GELMİŞTİ

Konuyla ilgili mezuniyet sonrası sosyal medya üzerinden açıklama yapan öğrenciler, yaşanan protestonun politik bir görüşle alakalı olmadığını belirtmişti. Açıklamada ayrıca, okul müdürü Hikmet Konar'ın gelmesiyle başlayan kısıtlamalar nedeniyle böyle bir protestonun yapıldığı ifade edilmişti.