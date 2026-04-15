Mersin’in Mezitli ilçesinde geçimlerini sağladıkları bahçelerin orman ekipleri tarafından tahliye edilmesine karşı çıkan mahalle sakinleri, iş makinelerinin önüne yatarak yıkımı durdurmaya çalıştı. Güvenlik güçleri ile vatandaşlar arasında arbedeye dönüşen olaylar sonucunda bölgede yükselen tansiyon, siyaset dünyasının da gündemine girdi.

Anayurt Mahallesi’nde uzun yıllardır tarım yaptıkları arazilerin orman vasfında olduğu gerekçesiyle boşaltılmak istenmesi, bölge halkı ile yetkililer arasında ciddi bir krize yol açtı. Dün başlattıkları eylemi sürdüren köylüler, bu sabah iş makinelerinin mahalleye girişiyle birlikte direnişlerini kararlılıkla devam ettirdi.

ETTEN DUVAR OLDULAR

Cumhuriyet'in haberine göre, sabahın erken saatlerinde çok sayıda iş makinesi ve güvenlik gücü eşliğinde bölgeye gelen ekipler, ekili alanlara girmeye çalıştı. Aralarında kadınların ve yaşlıların da bulunduğu çok sayıda mahalle sakini, ağaçların kesilmesini engellemek için iş makinelerinin önüne yatarak adeta "etten duvar" oldu.

ARBEDE YAŞANDI



Mersin Objektif'de yer alan habere göre, güvenlik güçlerinin bariyer kurduğu alanda, ağaçlarını korumak isteyen köylülerle ekipler arasında zaman zaman sert arbedeler yaşandı. Gözyaşları içinde feryat eden mahalle sakinleri, bu bahçelerin tek geçim kaynakları olduğunu belirterek, "Ağaçlarımızı kestirmeyeceğiz" dedi.

Olayların büyümesi üzerine bölgeye yönelik siyasi temaslar hız kazandı. MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, olay yerine görüntülü bağlanarak köylülerle ve yetkililerle görüştü. Uysal, konuyu Mersin Valisi ile paylaştığını ve bugün Tarım ve Orman Bakanı ile görüşerek sorunun çözümü için girişimde bulunacağını aktardı.

GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Bölge halkının gösterdiği sert tepki ve gerçekleştirilen temaslar neticesinde, meyve ağaçlarının sökülerek yerlerine çam fidanı dikilmesi süreci geçici olarak askıya alındı. Bir orta yol bulunması amacıyla köylülere birkaç günlük mühlet tanındığı belirtilirken, mahalle sakinlerinin arazilerindeki tedirgin bekleyişi devam ediyor.

Sonsöz gazetesi tarafından direnişe ilişkin şu görüntüler paylaşıldı: