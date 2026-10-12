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Kaynak: Haber Merkezi

Mersin’in Yenişehir ve Mezitli ilçe belediyelerinde, görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yerine başkanvekili seçimi yapıldı. İlk üç turda gerekli çoğunluğun sağlanamadığı iki ilçede de sonuç dördüncü turda belli oldu.

YENİŞEHİR’DE ÇAĞDAŞ DUTLU KAZANDI

Yenişehir Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen seçimde ilk turda Özgür Emire 14, Çağdaş Dutlu 13, Abbas Özdiker 4 ve Hülya Günel 4 oy aldı. Hiçbir aday yeterli çoğunluğa ulaşamayınca seçim sonraki turlara kaldı. İkinci turda Emire 17, Dutlu 15, Özdiker 4, Günel ise 1 oy aldı. Üçüncü turda Emire 17, Dutlu 16 ve Özdiker 4 oyda kaldı. Dördüncü turda ise Çağdaş Dutlu 19 oy, Özgür Emire 17 oy aldı. Bu sonuçla Dutlu, Yenişehir Belediye Başkanvekili seçildi.

MEZİTLİ’DE TURGUT SELAĞZI SEÇİLDİ

Mezitli Belediye Meclisi’nde de ilk turda sonuç çıkmadı. İlk turda CHP’li Turgut Selağzı 13, YENİ Partili Hakan Şahin 12, Cumhur İttifakı’nın desteklediği Hüseyin Kılıç ise 6 oy aldı.

Üçüncü turda Hakan Şahin 14, Turgut Selağzı 9, Hüseyin Kılıç 6 oy aldı; iki oy geçersiz sayıldı. Dördüncü turda ise Turgut Selağzı 16, Hakan Şahin 14 oy aldı, bir oy geçersiz sayıldı. Böylece Mezitli Belediye Başkanvekilliğine CHP’li Turgut Selağzı seçildi.

SEÇİMLER GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMALARIN ARDINDAN YAPILDI

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından iki ilçede başkanvekili seçimi yapılması kararlaştırılmıştı. Bu çerçevede belediye meclisleri 12 Ekim’de sandık başına gitti. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde ise başkanvekili seçiminin 13 Ekim’de yapılması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?



Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “yolsuzluk soruşturması” kapsamında 1 Ekim'de aralarında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de bulunduğu 59 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Vahap Seçer ile birlikte Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer tutuklanmıştı.

Belediye başkanları görevden uzaklaştırılırken; Yenişehir ve Mezitli'de belediye başkanvekili seçimi için 12 Ekim tarihi açıklanmıştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde ise seçim 13 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek.