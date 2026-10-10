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Kaynak: DHA

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi ve Kazandere Mahallesi'nde iki adreste arama yaptı.

Aramalarda 2 bin 314 sikke, 373 obje, 27 yüzük, 36 adet taş ve mermer obje, 2 madalyon, 2 kitap, 5 dolu fişek, 290 yakın döneme ait para, 254 kağıt para, 2 öğretici sikke kitabı, 16 mezat kartı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.