Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda, bayram öncesi mezarlık ziyaretine giden bir kadın, eve döndüğünde eşinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Barbaros Mahallesi Atilla Nuhoğlu Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir binada yaşanan olayda, V.K. (78), eşinin mezarlık ziyaretine gitmesinin ardından evde yalnız kaldı. Eve dönen kadın, eşini hareketsiz şekilde yatarken buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 78 yaşındaki V.K.’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, V.K.’nın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.