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Kaynak: İHA

Balıkesir’in Erdek ilçesinde meydana gelen ot yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde yerleşim yerlerine ve mezarlığa sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Erdek ilçesine bağlı İlhanlar Mahallesi girişinde bulunan mezarlık mevkisindeki otluk alanda başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, araziden yoğun dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa süre içinde olay yerine intikal eden ekipler, alevlere ani müdahalede bulundu.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın, çevreye ve mezarlık alanına yayılmadan tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Güvenlik amacıyla yanan alanda bir süre soğutma çalışması yürüten ekipler, olası bir alevlenmenin önüne geçti.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenebilmesi amacıyla yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.