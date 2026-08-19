Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Netflix'in Türkiye'de hayata geçirdiği sevilen yerli yapımlarından biri olan Mezarlık, bu ay yeni sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yayın tarihi yaklaşan yapım için tanıtım çalışmalarına hız veren platform, merakla beklenen 3. sezonun resmi fragmanını paylaştı.

YENİ SEZONDA KİŞİSEL VE SARSICI BİR SÜREÇ

Yeni sezonda ortaya çıkan gizemli bir vaka, dağılmış olan ekibi yeniden bir araya getiriyor. Başkomiser Önem'in beklenmedik dönüşü, soruşturmayı ekip üyeleri için son derece kişisel ve sarsıcı bir sürece dönüştürüyor.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSUYLA EKRANA GELİYOR

Dizinin merakla beklenen 3. sezonunun oyuncu kadrosunda Birce Akalay ve Olgun Toker’e; Şehsuvar Aktaş, Hakan Meriçliler, Sezgin Uzunbekiroğlu, Cem Sürgit, Baran Güler, Arbil Tabur, Yeşim Çelebi, Elif Sevinç ve Berke Gündem gibi isimler eşlik ediyor.