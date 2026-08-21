Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin alınan fethi kabir kararı kapsamında, dün açılan mezardan alınan örnekler, Adli Tıp Kurumu'nda incelendi.

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İşlemlerin tamamlanmasının ardından alınan örnekler, Denizolgun'un Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrine yeniden getirildi.

Mezar açıldı, cenaze Adli Tıp’ta: Denizolgun için feth-i kabir işlemi tamamlandıMezar açıldı, cenaze Adli Tıp’ta: Denizolgun için feth-i kabir işlemi tamamlandıGündem

Örnekler, kazılan mezara defnedildi. Adli Tıp Kurumu tarafından, örnekler üzerinde yapılacak incelemenin ardından Denizolgun'un ölüm sebebine ilişkin rapor hazırlanacağı öğrenildi.

Mezar açıldı, örnekler alındı: Kabir yeniden kapatıldı: Denizolgun dosyasında gözler Adli Tıp’a çevrildi - Resim : 3