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Kaynak: AA / İHA

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri soruşturma kapsamında fuhuş ağına yönelik çalışma başlattı.

MEYVELİ KOD ADLARIYLA İLETİŞİM KURDUKLARI İDDİASI

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, teknik takibe yakalanmamak için yurt dışı hatları üzerinden WhatsApp aracılığıyla iletişim kurduğu tespit edildi.

İddiaya göre şebeke üyeleri, fuhşa teşvik ettikleri üniversite öğrencisi kadınlara "şeftali" gibi meyve isimlerinden oluşan kod adları verdi.

Randevu organizasyonları için kadınların fotoğraflarının, yüzleri meyve emojileriyle kapatılarak WhatsApp durumlarında paylaşıldığı öne sürüldü.

3 AY SÜREN TAKİBİN ARDINDAN OPERASYON YAPILDI

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

Edirne merkezli operasyonda Tekirdağ ve İstanbul’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 3’ü kadın toplam 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin, üniversite öğrencisi kadınları fuhşa teşvik ettiği iddiaları araştırılıyor. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.