Antalya hallerinde 2026 yılı Nisan ayında işlem miktar endeksleri domateste 44, meyvede 35 ve sebzede 54 olarak gerçekleşti.

Aylık bazda meyvede yüzde 16,22 artış yaşanırken, domateste yüzde -19,25 ve sebzede yüzde -0,33 düşüş görüldü.

Yıllık bazda ise tablo daha çarpıcı oldu. Domates işlem miktarı yüzde -51,65, sebze yüzde -36,87 ve meyve yüzde -3,81 azaldı. Bu veriler, özellikle domates ve sebzede son yılların en sert düşüşlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

FİYAT ENDEKSLERİNDE REKOR ARTIŞ

Nisan ayında fiyat endeksleri domateste 7458, meyvede 4481 ve sebzede 5066 seviyesine ulaştı.

Yıllık bazda domates fiyatları yüzde 265,79 artarak dikkat çekici bir yükseliş gösterdi. Aynı dönemde sebze fiyatları yüzde 148,76, meyve fiyatları ise yüzde 19,98 arttı.

Uzmanlara göre, işlem miktarındaki ciddi düşüş fiyatların hızla yükselmesinde belirleyici oldu.

ARZ AZALDI, FİYATLAR YÜKSELDİ

Domatesin yıllık işlem miktarındaki yüzde -51,65’lik düşüş, fiyat endeksindeki sert artışı tetikledi. Benzer şekilde sebzede yüzde -36,87’lik gerileme de fiyatları yukarı taşıdı.

Meyvede ise daha sınırlı bir arz daralması görülmesine rağmen fiyatlar yine de artış eğilimini sürdürdü.

7 YILLIK VERİLERDE REKORLAR KIRILDI

Son yedi yılın Nisan ayları dikkate alındığında, domates ve sebzede işlem miktar endeksleri rekor düşüş yaşarken, fiyat endeksleri rekor artış gösterdi.

Meyvede ise hem miktar hem fiyat tarafında ortalama seviyelerde artış kaydedildi.

AYLIK DEĞİŞİMDE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Nisan ayında domates işlem miktarı yüzde -19,25 ile rekor düşerken, fiyat endeksi yüzde 39,59 ile rekor artış gösterdi.

Meyvede işlem miktarı yüzde 16,22, fiyat endeksi ise yüzde 26,38 artarak son yedi yılın üçüncü en yüksek artışı oldu.

Sebzede ise işlem miktarı yüzde -0,33 ile sınırlı gerilerken, fiyat endeksi yüzde 7,66 artarak rekor seviyeye ulaştı.

Genel tablo, Antalya hallerinde arzın daraldığını ve bunun doğrudan fiyatlara yansıdığını ortaya koyuyor. Özellikle domates ve sebzede yaşanan keskin düşüşler, fiyat artışlarının temel nedeni olarak öne çıkıyor.