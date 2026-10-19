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Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, dört farklı şehirden dokuz mehter takımının katılımıyla gerçekleştirilen ‘Mehterler Buluşması’, şehrin dört bir tarafında vatandaşları mehter marşlarıyla buluşturdu.

Tarihî atmosferi ve görkemli performanslarıyla Bursalılardan yoğun ilgi gören mehter takımları, Bursa’nın fethinin 700. yılı coşkusunu meydanlara taşıdı.



Etkinlikler kapsamında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı Osmangazi Tophane Meydanı’nda, Konya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı Mudanya sahilinde, Bursa Uludağ Mehteran Takımı Osmangazi Gazi Orhan Parkı’nda, Konya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı Gemlik sahilinde, Tarihî Bursa Mehter Takımı ise Nilüfer Balkan Parkı’nda sahne aldı.

Farklı noktalarda gerçekleştirilen konserlerde seslendirilen mehter marşları, vatandaşlara tarihî ve coşku dolu anlar yaşattı.



Bursa’nın fethinin 700. yılı dolayısıyla düzenlenen ‘Mehterler Buluşması’, mehter takımlarının geleneksel kıyafetleri, güçlü ritimleri ve etkileyici marşlarıyla renklenen meydan konserleriyle kentin tarihî kimliğini ve kültürel zenginliğini bir kez daha ön plana çıkardı. Farklı şehirlerden Bursa’ya gelen mehter takımlarını bir araya getiren buluşma, ortak tarih ve kültür etrafında birliktelik oluşturdu.



Etkinlik kapsamında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Ayna’ konseriyle de coşku doruğa çıktı. Konser öncesinde sahne alan İstanbul Türk Tarihi Musikisi Mehter Takımı, seslendirdiği mehter marşlarıyla dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Türk rock müziğinin sevilen gruplarından Ayna ise yıllardır dinleyicilerin gönlünde yer edinen şarkıları ve enerjik sahne performansıyla müzikseverlerle buluştu.



‘Mehterler Buluşması’nın ikinci gününde 19 Ekim Pazartesi saat 19.30’da ‘700 Yılın Sesi Bursa Mehteri’ sergisinin açılışı, Merinos AKKM Osmangazi Salonu Fuaye Alanı’nda gerçekleştirilecek. Ardından saat 20.00’da Hüsnü Şenlendirici, Serkan Çağrı ve Şef Eray İnal’ın Anatolian Symphonic Project eşliğinde sahne alacağı ‘Klarnetin Yıldızları’ konseri düzenlenecek