Tarihçi ve yazar Sinan Meydan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın Türkiye’nin devlet yapısına ilişkin değerlendirmelerine sert tepki gösterdi.

Meydan, Barrack’ın Lozan Antlaşması’nı, Türkiye Cumhuriyeti’nin laik, üniter ve ulus devlet yapısını eleştirdiğini öne sürerek, Osmanlı millet sistemine dönüşü ima eden açıklamalar yaptığını savundu.

Meydan paylaşımında, “Doğru, Trump’tan korkuyorlar ama sessiz kalmalarının tek nedeni bu değil. Aynı zamanda Barrack gibi düşünüyorlar” ifadelerini kullandı.

Sinan Meydan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"HADSİZ T. BARRACK'A KARŞI SESSİZ KALIYORLAR!

Lozan'ı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin laik, üniter ve ulus devlet yapısını eleştiren, Türkiye Cumhuriyeti'ne Osmanlı millet sistemine geçmeyi önermeye kalkan, (yani laik sistemi değiştirmeyi ima eden) ve monarşi güzellemesi yapan hadsiz T. Barrack'a sesini çıkarmıyorlar. Doğru, Trump'tan korkuyorlar, ama sessiz kalmalarının tek nedeni Trump korkusu değil. Aynı zamanda Barrack gibi düşünüyorlar."