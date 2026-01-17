Meyan kökü, Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun sıcak iklimlerinde yetişen çalı formunda bir bitkidir. Kökleri uzun, lifli ve kahverengi renktedir. Glisirizin, glabridin, flavonoidler, antioksidanlar ve mineraller bakımından zengindir. Yüzyıllardır alternatif tıpta öksürük kesici, mide koruyucu ve anti-enflamatuar olarak tercih edilir.İşte doğal haliyle meyan kökü bitkisi ve kökleri:

Meyan kökü mide mukozasını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturur. Bu sayede mide yanması, reflü, gastrit ve hazımsızlık gibi şikayetleri yatıştırır. Anti-enflamatuar etkisiyle ülser oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Kabızlık ve ishal gibi bağırsak sorunlarında da dengeleyici rol oynar.

En kaliteli meyan kökünü güvenilir aktarlardan, organik ürün satan mağazalardan veya eczanelerden temin etmek gerekir. Adana, Osmaniye gibi Akdeniz bölgeleriyle Orta Doğu menşeli ürünler genellikle daha yoğun aromalı ve etkili olur. Online platformlarda da satılan ürünleri tercih ederken sertifikalı ve katkı maddesiz olmasına özen gösterin.

Nelere dikkat etmeli?

Satın alırken köklerin kuru, küfsüz ve koyu kahverengi olmasına dikkat edin. İnce, uzun ve lifli kökler daha kaliteli kabul edilir. Glisirizin oranı yüksek ürünler tat olarak daha yoğun olur. Paketli ürünlerde son kullanma tarihi, üretim yeri ve katkı maddesi olup olmadığını kontrol edin. Glisirizinsiz formları tercih ederek yan etki riskini azaltabilirsiniz.

Temizlenip hazırlanmalı?

Kuru meyan kökünü kullanmadan önce iyice yıkayın ve fırçalayarak dış kabuğunu temizleyin. Küçük parçalara kırın veya rendeleyin. Toz haldeyse doğrudan kullanabilirsiniz. Çay için 5-10 gram kök yeterli olur.

Çayı nasıl yapılır?





Basit Tarif Bir bardak kaynar suya 1-2 çay kaşığı doğranmış meyan kökü ekleyin. 5-10 dakika demlenmeye bırakın. Süzerek için. Daha yoğun tat için 15 dakika demleyebilirsiniz. Öksürük için sıcak, mide için ılık tüketin. Günde 1 fincanı aşmayın.

Başlıca faydaları

Sindirim sistemini rahatlatır, boğaz tahrişi ve öksürüğü yatıştırır. Antioksidan etkisiyle bağışıklığı güçlendirir. Karaciğer koruyucu ve antiviral özellik gösterir. Ciltteki egzama, akne ve iltihaplanmalara iyi gelir. Menopoz semptomlarını hafifletir, stres ve anksiyeteyi azaltır. Kalp damar sağlığını destekler, kan şekerini dengelemeye yardımcı olur.

Olası zararları

Glisirizin içeriği nedeniyle aşırı tüketim yüksek tansiyon, ödem, potasyum düşüklüğü, baş ağrısı ve kalp ritim bozukluğuna yol açabilir. Yüksek tansiyon, kalp, böbrek, karaciğer hastaları ile hamile ve emziren kadınlar kullanmamalıdır. Bazı ilaçlarla etkileşime girer. Uzun süreli kullanımda hormonal dengesizlik görülebilir. Günde maksimum 1-2 fincan çay önerilir, 4-6 haftadan fazla kesintisiz tüketmeyin. Herhangi bir sağlık sorununuz varsa doktora danışın.