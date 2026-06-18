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Ordu / Hanife Akça - Ali Yazan / Yeniçağ



Fındık hasat döneminin yaklaşması nedeniyle mevsimlik tarım işçilerine yönelik alınması gereken tedbirler, Vali Muammer Erol’un başkanlığında yapılan toplantıda ele alındı.

Valilik toplantı salonunda yapılan hazırlık toplantısına, Vali Muammer Erol’un yanı sıra Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş, Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Fatsa Kaymakamı Avni Kula, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Perşembe Kaymakamı Fatma Turhan Keser, Ulubey Kaymakamı Esra Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Yayla, Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Cem Şenocak, ilgili daire müdürleri ve kurum yöneticileri katıldı.



Toplantının başlangıcında, Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Yaşam Koşullarının İyileştirilmesi Projesi(METİP)’nin yürütümünden sorumlu YİKOB Rehberlik ve Denetim Müdürü Menderes Aydınoğlu tarafından bir sunum yapılarak, geçmiş yıllarda Altınordu, Perşembe, Fatsa ve Ulubey ilçelerinde bulunan METİP alanlarında mevsimlik tarım işçilerine sunulan hizmetler ve faaliyetler hakkında Vali Muammer Erol ve toplantıya katılanlara bilgilendirmede bulunuldu.

Her fındık hasat döneminde diğer illerden Ordu’ya yaklaşık 15 bin civarında mevsimlik tarım işçisi geldiğini belirten Menderes Aydınoğlu, gelen mevsimlik tarım işçilerinin bir kısmının METİP alanlarında kaldığını, diğer mevsimlik tarım işçilerinin ise işverenlerin temin ettiği yerlerde kaldıklarını söyledi.

İlimizde şuanda aktif olarak Altınordu ilçesi Saraycık mahallesindeki METİP alanının kullanıldığını, Fatsa ilçesinde bulunan METİP alanının DSİ’nin hazırlamış olduğu raporda taşkın riski bulunan alan içinde olmasından, Ulubey ilçesindeki METİP alanın karayolu kenarında olması nedeniyle can güvenliğinden, Perşembe ilçesindeki METİP alanın ise imar planı kapsamında belediyenin proje çalışma alanında kaldığından dolayı kapatıldığını belirten Menderes Aydınoğlu, 2026 yılında il dışından gelen mevsimlik tarım işçilerinin Altınordu ilçesi Saraycık mahallesinde bulunan METİP alanlarında konaklamalarının sağlanacağını kaydetti.

Aydınoğu, mevsimlik tarım işçilerine yönelik Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığının yayınlamış olduğu genelgeler hakkında Vali Muammer Erol ve toplantıya katılanlara bilgi vererek, ilgili genelgeler doğrultusunda Saraycık mahallesindeki METİP alanında hazırlık çalışmaları yürütüldüğünü ifade etti.

Toplantıya katılan Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Cem Şenocak, fındıkta en önemli maliyetin toplama maliyeti olduğuna vurgu yaparak, oluşturulacak bir komisyon marifetiyle fındık işçilerine ödenecek yevmiyenin belirlenmesi gerektiğini dile getirdi. Şenocak, fındık hasadında çocuk işçiliğinin önlenmesi için de geçmiş yıllarda olduğu gibi gerekli çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Fındık hasadı için mevsimlik tarım işçilerinin önemine değinen Vali Muammer Erol, “Fındık hasat döneminde, yıllara göre değişkenlik göstermekle birlikte Ordu’ya yaklaşık 15 bin civarında mevsimlik tarım işçisi gelmektedir. Fındık hasadı için mevsimlik tarım işçileri önem arz ediyor. Onların bir kısmı anlaştıkları bahçe sahiplerinin temin ettikleri yerlerde kalıyorlar. Bir kısmı da METİP alanlarında kalıyorlar. Bu yıl sadece Altınordu ilçemizin Saraycık mahallesindeki METİP alanında konaklayabilecekler. Buradaki METİP alanının fiziki şartlarını iyileştirip, hazır hale getireceğiz. Ayrıca, çocuk işçiliğinin önlenmesi için önceki yıllarda yürüttüğümüz eğitim başta olmak üzere sosyal, kültürel, sanatsal etkinliklerimizi de sürdüreceğiz. Bu toplantımızda da geçmiş yıllarda yapılan çalışmaları ve faaliyetleri değerlendirdik. Bu yıl yapacağımız çalışmalara ilişkin hazırlıklarımızı da gözden geçirdik. İnşallah sorunsuz, sıkıntısız bir sezon geçirmiş oluruz. Kurumlarımıza yapacakları çalışmalarda kolaylıklar diliyorum.” diye konuştu.

Fındık işçilerine ödenecek yevmiyenin belirlenmesi konusunda da bilgi veren Vali Erol, tarım sektöründe çalışan işçilere verilecek yevmiye miktarlarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mevzuatı doğrultusunda belirlendiğini ifade ederek, kamu yöneticilerinin yer aldığı bir komisyon marifetiyle işçilik ücreti belirlenemeyeceğini, ancak sektör temsilcilerinin bir araya gelerek tavsiye niteliğinde bir karar alabileceklerini söyledi.