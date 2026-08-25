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Kaynak: AA / DHA / İHA

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde fındık işçiliği yapmak için Diyarbakır’dan gelen mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan kavga kanlı bitti. Ailevi sebeplerden dolayı başlayan tartışmanın büyümesi üzerine 30 yaşındaki M.Y. bıçakla yaralandı.

AİLEVİ SEBEPLERDEN DOLAYI TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, Kocaali ilçesi Açmabaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fındık işçiliği yapmak amacıyla Diyarbakır’dan Sakarya’ya gelen A.D., Ü.D., S.D., D.D., H.Y. ve M.Y. arasında ailevi sebeplerden dolayı tartışma çıktı. Kavga sırasında A.D. (31), M.Y.’yi (30) bıçakla sağ baldırından yaraladı. M.Y.’nin yaralandığı sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili adli tahkikat devam ediyor.