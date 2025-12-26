Eğitim sistemindeki plansızlıkla birlikte açılan yüzlerce üniversitede okuyan gençler mezun olduktan sonra işsizlik gerçeği ile karşılaştı. TÜİK’in verilerine göre ekim ayı itibari ile toplam işsiz sayısı 3 milyon 33 bin kişi oldu. Öte yandan OECD verilerine göre Türkiye üniversite mezunlarının işsizlik oranının genel işsizliğin üstünde olduğu tek ülke oldu.

Üniversite mezunlarının işsizlik sorunu gelen bir açıklama ile yeniden gündeme geldi. Kurs Der Elazığ Şube Başkanı Veli Aksu Elazığ Belediyesi’nin açtığı mevsimlik işçi ilanına 256 mühendislik mezununun başvurduğunu söyledi.

Eğitimdeki plansızlık nedeniyle öğretmen yetiştiren fakültelerden her yıl mezun olan yüz binlerce gencin, azalan öğretmen alımları karşısında işsiz kaldığını belirten Aksu, YÖK’ün ülke genelinde ihtiyaç analizine dayalı kontenjanlar belirlemesi ve öğrencilerin erken aşamada mesleğe yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Aksu, şu ifadelere yer verdi:

"Eğitimdeki planlama her boyutta yanlış. Fen Edebiyat öğretmen yetiştiriyor. Eğitim fakülteleri de var. 219 üniversitenin çoğunda Eğitim Fakültesi var, ama hepsinde Fen Edebiyat fakültesi kesinlikle var. Yaklaşık 1,5-2 milyona yaklaşan bir mezun birikimi var. Milli Eğitim Bakanımız yaptığı açıklamada artık 30- 70 bin kontenjan öğretmen alımlarının bittiğini, nüfusun azalması nedeniyle derslik sayılarının azalacağını, insanların 65 yaşından önce emekli olmak istememeleri sebebiyle bu oranın azaldığı söyledi. Bu yıl 10 bin öğretmen alımı var. Siz buna 30 bin, 50 bin deyin. 2 milyonu nasıl eriteceksiniz? Bir tarih, Türkçe öğretmeni hangi mesleği yapabilecek? Kendi alanında 24 yıl okuyup da Türkçe öğretmeni olma hayali kuran, öğretmen adayı nerede çalışacak? Biz gençliğimizi ne kadar atıl duruma getirmişiz. Azalan gençliğimizi de işsiz potansiyeli olarak 23-24 yaşına kadar oyalıyoruz. O nedenle ülkemizde hem üniversite hem orta öğretimde zorunlu, kesintisiz eğitim sistemi kaldırılmalı. İlk öğretim kesinlikle zorunlu olmalı."

"SORUN PLANLANMIŞ BİR EĞİTİM SİTEMİNİN OLMAMASI"

"YÖK'ün ülke genelinde bir fizibilite çalışması yaparak ihtiyaç kadar bölüm ve ihtiyaç kadar kontenjan ayırması lazım. Diğer öğrencileri mesleğe yönlendirilmesi lazım. Bu durum iş gücü kaybına da yol açıyor. Zaten istatistiklere bakın; eğitim seviyesi arttıkça işsizlik oranı da doğru orantılı artıyor. İlk okulda işsizlik daha azdır. Orta okulda biraz fazla, lisede biraz daha fazla ama en çok işsizliğin olduğu yer üniversite mezunlarındadır. Bu da okuma ile ters orantılı bir iş bulma problemini ortaya koyuyor. Elazığ Belediyesine sorun, 'mevsimlik işçi alımında size müracaat eden kaç tane üniversite mezunu var'? 265 tane mühendis mevsimlik işçi olmak için başvuruyor. Yazık günah değil mi bu çocuklara? Sorun planlanmış bir eğitim siteminin olmaması. Bu zincirleme sorunlar yaratıyor."