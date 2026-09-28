Mevlana’nın 819’uncu doğum yılı anıldı

"Bu anma Kütahya için ayrıca bir vefa borcudur. Çünkü bu topraklar, Mevleviliğin Konya ve Afyon'dan sonra üçüncü büyük durağını barındırır. Kütahya Mevlevihanesi, Ergun Çelebi ve Dönenler semti bu şehrin manevi haritasında çok özel bir yere sahiptir. Mevlana'nın öğretileri ve Mesnevi, insanın nefsini terbiye etmesinde rehberdir. Üniversiteler olarak amacımız öğrencileri sadece meslek sahibi yapmak değil; merhametli, ölçülü ve insanı seven bireyler olarak yetiştirmektir."