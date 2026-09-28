Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Mevlana Araştırma Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Tekin Uğurel ve çok sayıda vatandaşın katıldığı program, Hazreti Mevlana, torunları ve Mevlevi büyüklerinin ruhuna okunan dualarla başladı. Duaların ardından hazırlanan ikramlar vatandaşlara sunuldu.
Mevlana’nın 819’uncu doğum yılı anıldı
Kütahya Mevlana Araştırma Kültür ve Sanat Derneği, Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin doğumunun 819'uncu yıl dönümü münasebetiyle anlamlı bir etkinlik düzenledi. Tarihi Ulu Camii önünde gerçekleştirilen programda vatandaşlara pilav, ayran ve lokma ikram edildi.Kaynak: İHA
"KÜTAHYA, MEVLEVİLİK MİRASININ YAŞATILDIĞI ÖNEMLİ BİR MERKEZDİR"
Hazreti Mevlana’nın mesajlarını gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini belirten Dernek Başkanı Tekin Uğurel, Kütahya’nın Mevlevi tarihindeki yerine dikkat çekti. Uğurel, şu ifadeleri kullandı:
"Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin doğum gününde burada acizane ikramımız oluyor. Bu sene de aynı geleneği sürdürdük. Hemşerilerimiz ve misafirlerimiz yoğun ilgi gösterdi. Lokma ikram ettik, dualar okuduk ve Mevlevi büyüklerinin himmetlerini niyaz ettik. Kütahya, Ergun Çelebi gibi Mevlana'nın torunlarına ve irşad görevini yürüten büyüklerimize ev sahipliği yapmış önemli bir şehirdir. Bizim amacımız bu manevi mirası yaşatmaktır."
"KÜTAHYA, MEVLEVİLİĞİN KONYA VE AFYON'DAN SONRAKİ ÜÇÜNCÜ BÜYÜK DURAĞIDIR"
Programda konuşan DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ise Mevlana'yı anmanın yalnızca tarihi bir şahsiyeti hatırlamak olmadığını, onun sevgi, merhamet ve olgunlaşma yolculuğunu anlamak gerektiğini vurguladı. Kütahya’nın Mevlevi kültüründeki kritik konumuna işaret eden Kızıltoprak, şunları kaydetti:
"Bu anma Kütahya için ayrıca bir vefa borcudur. Çünkü bu topraklar, Mevleviliğin Konya ve Afyon'dan sonra üçüncü büyük durağını barındırır. Kütahya Mevlevihanesi, Ergun Çelebi ve Dönenler semti bu şehrin manevi haritasında çok özel bir yere sahiptir. Mevlana'nın öğretileri ve Mesnevi, insanın nefsini terbiye etmesinde rehberdir. Üniversiteler olarak amacımız öğrencileri sadece meslek sahibi yapmak değil; merhametli, ölçülü ve insanı seven bireyler olarak yetiştirmektir."
Hazreti Mevlana ve tüm Mevlevi büyüklerinin ruhuna edilen duaların ardından program sona erdi.