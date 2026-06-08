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Türk edebiyat dünyasında çocuklara yönelik kaleme aldığı özgün masal ve şiirleriyle derin izler bırakan şair ve yazar Mevlana İdris Zengin, vefatının 4. yılında unutulmadı. Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle 7 Haziran 2022'de 56 yaşındayken hayata gözlerini yuman usta yazar için Eyüpsultan'da bulunan Mihrişah Valide Sultan Haziresi'ndeki kabri başında bir anma programı gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan anma etkinliğinde söz alan eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, merhum yazar ile hukuk fakültesi yıllarına dayanan köklü dostluklarını ve TBMM çatısı altındaki mesai arkadaşlıklarını paylaştı. Zengin'in dostluğunu derinden özlediklerini belirten Şentop, şu ifadeleri kullandı:

"Mevlana İdris aramızdan ayrılmış, kalemi sussa da yazdığı masallar hiçbir zaman susmadı. Ortaya koyduğu benzersiz eserler, bugün de çocukların düş dünyasını zenginleştirmeyi ve hayallerini büyütmeyi kararlılıkla sürdürüyor."

Ağabeyinin vefatının ardından geçen 4 yılda hissettikleri derin boşluğu dile getiren yazar ve şair H. Salih Zengin, büyük kayıpların ardından hayata tutunmanın zorluğuna değindi. Zengin, "Eminim ki onunla bir bardak çay içmiş, denize bakmış ya da ortak bir susuşu paylaşmış tüm dostları da aynı acemiliği paylaşıyordur. Mevlana İdris'in yazdığı eserleri rehber edinerek büyüyen çocuklar, gelecekte dünya sofrasının tam ortasına çok güzel hayaller ve gerçekler bırakarak yetişecekler" diye konuştu.

Anma etkinlikleri çerçevesinde, Fatih Belediyesi ve Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle anlamlı bir çalışma yürütüldü. Düzenlenen özel etkinlikte çocuklar, Mevlana İdris Zengin'in hafızalarda yer edinen masallarını kendi hayal güçleriyle tuvale yansıttı. Etkinlik alanındaki çocuklara seslenen Salih Zengin, usta yazarın geride bıraktığı zengin edebiyat mirasını okuyarak yarınlara taşıyacak olanların yine çocuklar olduğunu vurgulayarak, hayatlarının her daim bir masal güzelliğinde geçmesi temennisinde bulundu.

Anma programına Zengin ailesinin yanı sıra; İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, 26. ve 27. Dönem Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin ile akademik dünyadan Prof. Dr. Kemal Sayar, Prof. Dr. Aydın Gülan, Prof. Dr. Mustafa Özel ve Prof. Dr. İbrahim Kürtül gibi önemli isimler katılarak saf tuttu.