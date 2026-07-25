Mevduat faizleri değişti: Bankalar parasını yatırana servet ödüyor

Akbank
Vadeli Hesap TL
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 24.013,15 TL
Vade Sonu Bakiye: 824.013,15 TL
Akbank
Vadeli Hesap TL
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 24.013,15 TL
Vade Sonu Bakiye: 824.013,15 TL
Garanti BBVA
E-Vadeli Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 23.723,84 TL
Vade Sonu Bakiye: 823.723,84 TL
QNB
Kazandıran Günlük Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 23.640,97 TL
Vade Sonu Bakiye: 823.640,97 TL
TEB
Marifetli Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı:%45
Net Kazanç: 23.146,43 TL
Vade Sonu Bakiye: 823.146,43 TL
ING
Turuncu Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 23.973,09 TL
Vade Sonu Bakiye: 823.973,09 TL
Denizbank
Kaptan Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 23.146,43 TL
Vade Sonu Bakiye: 823.146,43 TL
Yapı Kredi
Sınırsız Hesap TL
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı:%43,5
Net Kazanç: 23.640,97 TL
Vade Sonu Bakiye: 823.640,97 TL