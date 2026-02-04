İstanbul Kağıthane’de iddiaya göre 4 katlı metruk binanın giriş katına ısınmak için gelen kişi veya kişiler, ateş yakıp kaçtı. Büyüyen alevler kısa sürede giriş katı komple sardı. Ekiplerin kısa süreli müdahalesi sonunda yangın söndürüldü. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 03:30 sıralarında Kâğıthane ilçesi Telsizler Mahallesi Galata Deresi Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde bulunan 4 katlı metruk binanın giriş katına ısınmak için kişi veya kişiler gelerek ateş yaktı. Çok geçmeden yanan ateş giriş katı komple sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yangın kısa sürede söndürüldü. Yanan metruk binada ölen ya da yaralanan olmadı. Alevlerin yükseldiği binanın kısa süre önce kentsel dönüşüme girdiği öğrenildi.

Öte yandan, ısınmak için ateş yakan kişi veya kişilerin yangın büyünce olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.