İstanbul Beşiktaş'ta iki katlı metruk binanın bir kısmı park halindeki aracın üzerine devrildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldiği görüldü. Kısmen çöktüğü tespit edilen bina havadan görüntülendi.

Olay sabah 06.30 sıralarında Ortaköy Mahallesi Mandıra Sokak'ta meydana geldi. Uzun süredir kullanılmadığı öğrenilen iki katlı metruk binanın bir bölümü henüz bilinmeyen nedenle kısmen çöktü. Çökme sırasında binadan kopan parçalar park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Gürültüyü duyan çevre sakinleri durumu belediye, polis ve itfaiye ekiplerine habe verdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler sokakta güvenlik önlemi alarak çevreyi güvenlik şeridiyle kapattı. İtfaiye ekipleri binada başka bir çökme riskine karşı inceleme başlatırken, belediye ekiplerinin de hasar tespit çalışması başlattığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Öte yandan kısmen çöken metruk bina havadan görüntülendi.

MAHALLE SAKİNİ: İKAZ ETTİK

Mahalle sakini Mehmet Fikret Gençaslan, binanın duvarının önceden sarkmaya başladığını anlattı. Gençaslan, "10 sene önce burası yıkıldı, inşaat yapılacaktı. Beklemeye aldılar. Duvar bir ara sarkmaya başladı. Bir de birkaç bir deprem gördükten sonra duvar sarktı ve ikaz da ettik, haber gönderdik ama kimsenin birbirinden haberi yokmuş. Bu bina 15 gün evveline kadar yıkılacak gibiydi. Birkaç arkadaş araba çekiyordu, dedik ki 'Çekmeyin araba, burası her an çökebilir' dedik ama kimse bizi dinlemedi. Ama insanlar da haklı çünkü park yapacak hiçbir yer yok. Ondan dolayı mecbur kaldılar. Sonra bu vaka böyle oldu gitti. Allah'tan içeride kimse yoktu. Eskiden yatan kalkanlar vardı bahçede, şimdi yatan kalkan yok, çoluk çocuk yok. Öyle açıklık kapısı, çökme yaptı. Burası yıkılsın" dedi.