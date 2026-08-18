MetroPoll Araştırma, Temmuz 2026 dönemine ait "Türkiye'nin Nabzı" araştırmasının sonuçlarını paylaştı.
MetroPoll'den dikkat çeken araştırma: Seçmenin duygusu ankete yansıdı
MetroPoll’ün Temmuz 2026 araştırmasına göre, son siyasi gelişmeler karşısında seçmenlerin yüzde 33,6'sı kaygı ve endişe, yüzde 30,5'i ise bıkkınlık ve hayal kırıklığı hissediyor. Toplamda her 10 seçmenden 6’sı siyasete olumsuz hislerle yaklaşıyor.Utku Beycan
"Son dönemde siyaset alanında yaşanan gelişmeler sizde en çok hangi duyguyu uyandırıyor?" sorusuna verilen yanıtlar, seçmen genelinde negatif hislerin hakim olduğunu ortaya koydu.
Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye genelindeki seçmenlerin duygu durum dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
Kaygı ve endişe: Yüzde 33,6
Bıkkınlık ve hayal kırıklığı: Yüzde 30,5
Herhangi bir duygu uyandırmıyor: Yüzde 13,2
Umut: Yüzde 10,6
Güven: Yüzde 7,2
Fikrim yok / Cevap yok: Yüzde 4,9
Ankette, 14 Mayıs 2023 Milletvekili Seçimi'nde oy verilen partilere göre seçmenlerin hissettiği ana duygular da detaylandırıldı:
AK Parti Seçmeni: Yüzde 25,8 ile en yüksek his kaygı ve endişe oldu.
Yüzde 19,4 bıkkınlık ve hayal kırıklığı, yüzde 16,6 duygu hissetmeme, yüzde 16,5 umut, yüzde 14,4 güven duyduğunu belirtti. Yüzde 7,3 ise görüş bildirmedi.
CHP Seçmeni: Yüzde 43,3 ile ilk sırada bıkkınlık ve hayal kırıklığı yer alırken bunu yüzde 38,5 ile kaygı ve endişe takip etti.
Umut hissedenlerin oranı yüzde 7,4, herhangi bir duygu hissetmeyenlerin oranı yüzde 4,9, güven duyanların oranı yüzde 2,4 ve yanıt vermeyenlerin oranı yüzde 3,5 oldu.
MHP Seçmeni: Yüzde 34,7 ile bıkkınlık ve hayal kırıklığı ilk sırada yer aldı.
Kaygı ve endişe duyanlar yüzde 21,0, umut hissedenler yüzde 16,4, herhangi bir duygu hissetmeyenler yüzde 13,4, güven duyanlar yüzde 8,4 ve cevapsız bırakanlar yüzde 6,1 olarak kaydedildi.
İYİ Parti Seçmeni: Seçmenlerin yüzde 61,1’i kaygı ve endişe duyduğunu ifade ederken; yüzde 24,6'sı bıkkınlık ve hayal kırıklığı, yüzde 8,5'i umut, yüzde 4,9'u ise herhangi bir duygu hissetmediğini beyan etti.
Güven duyduğunu belirtenlerin oranı yüzde 0,9'da kaldı.
DEM Parti Seçmeni: Yüzde 46,6 kaygı ve endişe, yüzde 30,7 bıkkınlık ve hayal kırıklığı öne çıktı.
Güven duyduğunu söyleyenler yüzde 8,3, duygusuz kalanlar yüzde 8,3, umut hissedenler yüzde 5,3, yanıt vermeyenler ise yüzde 0,8 oldu.
Diğer Parti Seçmenleri: Yüzde 33,2 bıkkınlık ve hayal kırıklığı, yüzde 27,5 kaygı ve endişe, yüzde 22,2 duygu hissetmeme, yüzde 10,1 umut, yüzde 3,7 güven ve yüzde 3,3 cevapsız olarak dağıldı.
Protesto Oy Kullanlar: Yüzde 32,0 bıkkınlık ve hayal kırıklığı, yüzde 31,5 kaygı ve endişe, yüzde 19,2 duygu hissetmeme, yüzde 6,6 umut, yüzde 6,1 cevapsız ve yüzde 4,7 güven yanıtını verdi.
MetroPoll Türkiye'nin Nabzı Temmuz 2026 araştırması; NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde, tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi kullanılarak 18 - 23 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Toplam 1.236 kişi ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yapılan araştırmanın güven sınırları yüzde 95, genel hata payı ise +/- 2,73 olarak açıklandı.