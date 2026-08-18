Yeniçağ Gazetesi
18 Ağustos 2026 Salı
İstanbul 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem MetroPoll'den dikkat çeken araştırma: Seçmenin duygusu ankete yansıdı

MetroPoll'den dikkat çeken araştırma: Seçmenin duygusu ankete yansıdı

MetroPoll’ün Temmuz 2026 araştırmasına göre, son siyasi gelişmeler karşısında seçmenlerin yüzde 33,6'sı kaygı ve endişe, yüzde 30,5'i ise bıkkınlık ve hayal kırıklığı hissediyor. Toplamda her 10 seçmenden 6’sı siyasete olumsuz hislerle yaklaşıyor.

Utku Beycan Utku Beycan
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
MetroPoll'den dikkat çeken araştırma: Seçmenin duygusu ankete yansıdı - Resim: 1

MetroPoll Araştırma, Temmuz 2026 dönemine ait "Türkiye'nin Nabzı" araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

1 24
MetroPoll'den dikkat çeken araştırma: Seçmenin duygusu ankete yansıdı - Resim: 2

"Son dönemde siyaset alanında yaşanan gelişmeler sizde en çok hangi duyguyu uyandırıyor?" sorusuna verilen yanıtlar, seçmen genelinde negatif hislerin hakim olduğunu ortaya koydu.

2 24
MetroPoll'den dikkat çeken araştırma: Seçmenin duygusu ankete yansıdı - Resim: 3

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye genelindeki seçmenlerin duygu durum dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

3 24
MetroPoll'den dikkat çeken araştırma: Seçmenin duygusu ankete yansıdı - Resim: 4

Kaygı ve endişe: Yüzde 33,6

4 24
MetroPoll'den dikkat çeken araştırma: Seçmenin duygusu ankete yansıdı - Resim: 5

Bıkkınlık ve hayal kırıklığı: Yüzde 30,5

5 24
MetroPoll'den dikkat çeken araştırma: Seçmenin duygusu ankete yansıdı - Resim: 6

Herhangi bir duygu uyandırmıyor: Yüzde 13,2

6 24
MetroPoll'den dikkat çeken araştırma: Seçmenin duygusu ankete yansıdı - Resim: 7

Umut: Yüzde 10,6

7 24
MetroPoll'den dikkat çeken araştırma: Seçmenin duygusu ankete yansıdı - Resim: 8

Güven: Yüzde 7,2

8 24
MetroPoll'den dikkat çeken araştırma: Seçmenin duygusu ankete yansıdı - Resim: 9

Fikrim yok / Cevap yok: Yüzde 4,9

9 24
MetroPoll'den dikkat çeken araştırma: Seçmenin duygusu ankete yansıdı - Resim: 10

Ankette, 14 Mayıs 2023 Milletvekili Seçimi'nde oy verilen partilere göre seçmenlerin hissettiği ana duygular da detaylandırıldı:

10 24
MetroPoll'den dikkat çeken araştırma: Seçmenin duygusu ankete yansıdı - Resim: 11

AK Parti Seçmeni: Yüzde 25,8 ile en yüksek his kaygı ve endişe oldu.

11 24
MetroPoll'den dikkat çeken araştırma: Seçmenin duygusu ankete yansıdı - Resim: 12

Yüzde 19,4 bıkkınlık ve hayal kırıklığı, yüzde 16,6 duygu hissetmeme, yüzde 16,5 umut, yüzde 14,4 güven duyduğunu belirtti. Yüzde 7,3 ise görüş bildirmedi.

12 24
MetroPoll'den dikkat çeken araştırma: Seçmenin duygusu ankete yansıdı - Resim: 13

CHP Seçmeni: Yüzde 43,3 ile ilk sırada bıkkınlık ve hayal kırıklığı yer alırken bunu yüzde 38,5 ile kaygı ve endişe takip etti.

13 24
MetroPoll'den dikkat çeken araştırma: Seçmenin duygusu ankete yansıdı - Resim: 14

Umut hissedenlerin oranı yüzde 7,4, herhangi bir duygu hissetmeyenlerin oranı yüzde 4,9, güven duyanların oranı yüzde 2,4 ve yanıt vermeyenlerin oranı yüzde 3,5 oldu.

14 24
MetroPoll'den dikkat çeken araştırma: Seçmenin duygusu ankete yansıdı - Resim: 15

MHP Seçmeni: Yüzde 34,7 ile bıkkınlık ve hayal kırıklığı ilk sırada yer aldı.

15 24
MetroPoll'den dikkat çeken araştırma: Seçmenin duygusu ankete yansıdı - Resim: 16

Kaygı ve endişe duyanlar yüzde 21,0, umut hissedenler yüzde 16,4, herhangi bir duygu hissetmeyenler yüzde 13,4, güven duyanlar yüzde 8,4 ve cevapsız bırakanlar yüzde 6,1 olarak kaydedildi.

16 24
MetroPoll'den dikkat çeken araştırma: Seçmenin duygusu ankete yansıdı - Resim: 17

İYİ Parti Seçmeni: Seçmenlerin yüzde 61,1’i kaygı ve endişe duyduğunu ifade ederken; yüzde 24,6'sı bıkkınlık ve hayal kırıklığı, yüzde 8,5'i umut, yüzde 4,9'u ise herhangi bir duygu hissetmediğini beyan etti.

17 24
MetroPoll'den dikkat çeken araştırma: Seçmenin duygusu ankete yansıdı - Resim: 18

Güven duyduğunu belirtenlerin oranı yüzde 0,9'da kaldı.

18 24
MetroPoll'den dikkat çeken araştırma: Seçmenin duygusu ankete yansıdı - Resim: 19

DEM Parti Seçmeni: Yüzde 46,6 kaygı ve endişe, yüzde 30,7 bıkkınlık ve hayal kırıklığı öne çıktı.

19 24
MetroPoll'den dikkat çeken araştırma: Seçmenin duygusu ankete yansıdı - Resim: 20

Güven duyduğunu söyleyenler yüzde 8,3, duygusuz kalanlar yüzde 8,3, umut hissedenler yüzde 5,3, yanıt vermeyenler ise yüzde 0,8 oldu.

20 24
MetroPoll'den dikkat çeken araştırma: Seçmenin duygusu ankete yansıdı - Resim: 21

Diğer Parti Seçmenleri: Yüzde 33,2 bıkkınlık ve hayal kırıklığı, yüzde 27,5 kaygı ve endişe, yüzde 22,2 duygu hissetmeme, yüzde 10,1 umut, yüzde 3,7 güven ve yüzde 3,3 cevapsız olarak dağıldı.

21 24
MetroPoll'den dikkat çeken araştırma: Seçmenin duygusu ankete yansıdı - Resim: 22

Protesto Oy Kullanlar: Yüzde 32,0 bıkkınlık ve hayal kırıklığı, yüzde 31,5 kaygı ve endişe, yüzde 19,2 duygu hissetmeme, yüzde 6,6 umut, yüzde 6,1 cevapsız ve yüzde 4,7 güven yanıtını verdi.

22 24
MetroPoll'den dikkat çeken araştırma: Seçmenin duygusu ankete yansıdı - Resim: 23

MetroPoll Türkiye'nin Nabzı Temmuz 2026 araştırması; NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde, tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi kullanılarak 18 - 23 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

23 24
MetroPoll'den dikkat çeken araştırma: Seçmenin duygusu ankete yansıdı - Resim: 24

Toplam 1.236 kişi ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yapılan araştırmanın güven sınırları yüzde 95, genel hata payı ise +/- 2,73 olarak açıklandı.

24 24
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro