Metropoll araştırdı: Türkiye'nin şiddet algısı, var mı yok mu?

Kadıncinayetlerinidurduracağız platformunun verilerine göre Şubat ayında (2026) 23 kadın öldürüldü, 29 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.Vatandaşlar sık sık yetkililere kadın cinayetleri ve kadına şiddet olaylarında şüpheli ve faillere emsal teşkil etmesi için "caydırıcı" cezalar verilmesi için çağrıda bulunuyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde vatandaşlar MetroPOLL Araştırma'nın "kadına şiddet" anketini konuşuyor.