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Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde yer alan dünyaca ünlü Metropolitan Sanat Müzesi'ndeki iki değerli antik eserin, Kamboçya hükümetine geri gönderildiği duyuruldu.

KAÇAKÇILIK AĞI TESPİT EDİLDİ

Manhattan Bölge Savcılık Ofisi bünyesinde faaliyet gösteren Antika Kaçakçılığı Birimi, söz konusu iki eserin, Amerikalı galerici ve antika tüccarı Nancy Wiener'ın yürüttüğü yasa dışı kaçakçılık ağıyla ilişkili olduğunu belirledi. Bu duruma yönelik delillerin Metropolitan Sanat Müzesi yönetimine sunulmasının ardından yasal süreç işletildi.

Phnom Penh Post gazetesinin aktardığı bilgilere göre, Kamboçya Kültür ve Güzel Sanatlar Bakanlığı, Manhattan Bölge Savcılığı tarafından el konulan iki antik eserin ülkeye başarılı bir şekilde iade edildiğini onayladı. Bakanlık yetkilileri, tarihi miraslarının geri kazandırılmasında emeği geçen Manhattan Bölge Savcısı ve Eser Kaçakçılığı Birimi'ne teşekkürlerini iletti.

ESERLERİN TARİHİ DEĞERİ VE GEÇMİŞ İADELER

Kamboçya'ya geri verilen tarihi varlıkların, milattan sonra 7. veya 8. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen bir atkı taşı ile 10. yüzyıl dönemine tarihlenen bir kumtaşı heykel olduğu açıklandı.

Müze, tarihi eserlerin köken ülkelerine geri kazandırılması kapsamında daha önce de benzer bir adım atmıştı. Metropolitan Sanat Müzesi, 3 Temmuz 2024 tarihinde de Kamboçya'ya ait olan 14 heykeli bu ülkeye iade etmişti.