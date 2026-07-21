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Kaynak: AA / DHA / İHA

İstanbul'un Avcılar ilçesinde seyir halindeki bir metrobüste çıkan yangın paniğe neden oldu. Mustafa Kemalpaşa durağı yakınlarında motor bölümünden yükselen dumanları fark eden görevliler, metrobüsü durdurarak yolcuları hızla tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ilgili ekipler sevk edildi.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ, YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Motor kısmında başlayan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ardından araçta soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yolcular güvenli şekilde metrobüsten indirildi.

SEFERLERDE AKSAMA YAŞANDI

Yangın nedeniyle metrobüs hattında kısa süreli sefer aksamaları meydana geldi. Arızalanan metrobüs, İETT'ye ait çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.