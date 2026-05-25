Olay, Yenibosna durağından yolcu alarak Şirinevler istikametine doğru ilerleyen metrobüste meydana geldi. Seyir halindeyken aracın motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark eden yolcular, durumu hemen şoföre bildirdi. Şoför, metrobüsü derhal güvenli bir noktada durdurarak tahliye sürecini başlattı.

EKİPLERDEN HIZLI MÜDAHALE

Yolcuların araçtan indirilmesinin ardından metrobüsün motor kısmında küçük çapta başlayan yangına görevliler yangın tüpleriyle müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası araçta maddi hasar meydana geldi. Tahliye edilen yolcular ise güvenlik görevlilerinin yardımıyla bölgeye sevk edilen bir başka metrobüse aktarılarak yolculuklarına devam etti.

Metrobüsteki yangın ve tahliye anları, araçtaki yolcular tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motor kısmından yükselen dumanlar ve yolcuların panik anları yer aldı.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme başlatıldı.