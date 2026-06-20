Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: ANKA

İstanbul’da M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Metro Hattı’nda dün akşam saatlerinde yaşanan teknik arızanın ardından aksayan seferlerin normale döndüğü açıklandı. Metro İstanbul, hattın gece boyunca yapılan çalışmalar sonrası sabah 06.45 itibarıyla yeniden tam kapasiteyle işletmeye alındığını duyurdu.

İstanbul'da M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda dün akşam yaşanan teknik arızanın ardından aksayan seferler normale döndü.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, hattaki çalışmaların gece boyunca sürdüğü ve seferlerin sabah 06.45 itibarıyla normal işletmeye geçtiği bildirildi.

İETT OTOBÜSLERİ DEVREYE ALINMIŞTI

M4 hattında dün akşam meydana gelen teknik arıza nedeniyle bir vagonun kontrolden çıktığı belirtilmiş, olay yerine sağlık ve UMKE ekipleri sevk edilmişti.

Yolcuların tahliye edilmesinin ardından seferler bir süre yalnızca Maltepe-Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları arasında gerçekleştirildi.

Arıza nedeniyle gece seferleri iptal edilirken, ulaşımın aksamaması için İETT otobüsleri devreye alınmıştı.