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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul, kent genelinde işlettiği hatlarda kış tarifesi uygulamasına geçti.

14 Eylül itibarıyla uygulanmaya başlayan yeni düzenlemeyle birlikte gün içerisindeki sefer sıklıkları yolcu yoğunluğu dikkate alınarak yeniden planlandı.

İLK VE SON SEFER SAATLERİ DEĞİŞMEDİ

Kış tarifesine geçilmesine rağmen ilk ve son trenlerin hareket saatlerinde herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Düzenleme kapsamında gün içerisindeki sefer aralıkları ise hatlardaki yolcu yoğunluğuna göre yeniden belirlendi.

YENİ TARİFELERE NEREDEN ULAŞILACAK?

Yolcular güncel sefer saatlerine Metro İstanbul’un resmi internet sitesindeki “Sefer Tarifeleri” bölümünden ve mobil uygulamasından ulaşabilecek.

Yeni tarife bilgileri ayrıca metro istasyonlarındaki yolcu bilgilendirme ekranları ve panolarda da yer alacak.