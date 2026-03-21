Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde metro istasyonu çıkışında çıkan kavga kanlı bitti. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olay, Akköprü Metro İstasyonu çıkışında meydana geldi. Taraflar arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, şüphelilerin kavganın ardından metro istasyonuna girerek kaçtığı belirlendi. Polis ekiplerinin başlattığı çalışmalar sonucunda olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden birinin “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan arandığı ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.