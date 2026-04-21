Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede oturan Okay U., bilinmeyen sebeple evinin penceresinden zemin kattaki iş yerinin tentesine düştü.
Metrelerce yüksekten düştü, tenteye takıldı: Antalya’da korku dolu dakikalar
Antalya’nın Kepez ilçesinde bir apartmanın 4’üncü katından düşen bir kişi işyerinin tentesine çakıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kişiyi düştüğü yerden çıkarmak için zamanla yarıştı. Vücudunda kırıklar oluşan adam, itfaiyenin merdivenli sepetiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.Derleyen: Mehmet Akif Erdem
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Tentenin üstünde kalan ve vücudunda kırıklar oluşan Okay U.'ya ekipler müdahale ettiği sırada vatandaşlar da tentenin yırtılmaması için elleriyle desteklemeye çalıştı
Bu sırada yoldan geçen bir kamyonet şoföründen yardım isteyen ekipler, aracın kasasını da kullanarak Okay U.’yu itfaiye aracının üzerinden indirdi. Sedyeyle ambulansa taşınan Okay U., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: DHA