Efsane online oyun Metin2, bu kez oyun dünyasından değil sosyal medyadan gündeme geldi. “Metin2 filmi geliyor” iddiasıyla paylaşılan yapay zeka destekli fragman, kısa sürede viral olurken birçok kullanıcı gerçek bir yapım duyurusu sanarak heyecanlandı.

Sinematik bir film atmosferinde hazırlanan video, sosyal medya platformlarında hızla yayılırken bazı hesaplar fragmanı Metin2 The Movie başlığıyla paylaştı. Görüntüler gerçek bir yapım kalitesine yakın görünse de, söz konusu içerik resmi bir film projesinden değil, yapay zeka araçlarıyla üretilmiş bir fan çalışmasından oluşuyor.

Uzmanlar, son dönemde AI ile hazırlanan fragmanların giderek daha gerçekçi hale geldiğini ve bu tür içeriklerin sık sık yanlış anlaşılabildiğini belirtiyor. Metin2 örneği de nostaljiyle birleşince sosyal medyada büyük bir merak dalgası oluşturdu.

Şu an için Metin2 evrenine dair resmi bir film ya da dizi projesi duyurulmuş değil. Ancak viral fragman, oyun dünyasında “acaba gerçekten uyarlanır mı?” tartışmalarını yeniden başlattı.