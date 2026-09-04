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Kaynak: Haber Merkezi

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Başakşehir'i 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından hakem yönetimine yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"NE OLUYOR YA!"

Galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirten Öztürk, hakem performansını sert sözlerle eleştirdi.

"Kazandığımız 3 puan için mutluyuz. Ligin çok başı. Liderliğimiz devam ediyor. Şimdi önemli bir Avrupa maçımız var. Bu sezonun çok zor geçeceğini gördük! Bu hakem, hazırlık maçında hocamızı sindirmek için kırmızı kart gösterdi. Ne oluyor? Ne oluyor ya!"

"BÖYLE PENALTI MI OLUR!"

Karşılaşmada verilen penaltı kararına tepki gösteren Metin Öztürk, VAR uygulamasını da eleştirdi.

"Böyle penaltı mı olur, o zaman her maç 8 tane penaltı olur! Attığımız gol, ofsayt çizgisi çizilemiyor. Yanlış adamdan çizdiler! Yazık değil mi emeğe! Orta hakem ve yan hakem anlaşamıyor! Dünyanın her yerinde faul! Onun verdiğini öbürü kabul etmiyor!"



"OSİMHEN'İN GOLÜ NEDEN VAR'A GİTTİ?"

Galatasaray'ın ilk golüyle ilgili de konuşan Öztürk, VAR incelemesine tepki gösterdi.

"Osimhen'in golünü VAR'dan veriyor! VAR'lık ne var, filenin ortası ya!"



"YABANCI HAKEM, YABANCI VAR"

Hakem sistemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan sarı-kırmızılı yönetici, şu ifadeleri kullandı:

"Orada tutmayan hakemleri bize gönderiyorlar. İyi olanları tutuyorlar. Galatasaray'ın lehine, aleyhine demiyorum bunu."



"GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUĞU ENGELLENMEYE ÇALIŞILACAK"

Öztürk, sezonun zorlu geçeceğini savunarak şampiyonluk yarışıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Belli bu sene zor geçecek! Galatasaray'ın şampiyonluğu engellenmeye çalışılacak! Ne yaparsanız yapın, Galatasaray alnının akı, taraftarı, yöneticisi ve camiasıyla şampiyon olacak!"

"FEDERASYONUN İÇİNDEN GEÇTİ"

Öztürk, federasyonla ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Geçenlerde bir rakibimizin yöneticisi, federasyonun içinden geçti! Haklı, haksız, herkesin başına geliyor. Önce ceza, sonra kaldırdılar. Ümit ediyorum ki bana da aynısını yaparlar!"