Galatasaray’ın Gençlerbirliği deplasmanında aldığı 2-1’lik galibiyetin ardından İkinci Başkan Metin Öztürk dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TARAFTARA TEŞEKKÜR ETTİ

Sarı-kırmızılı taraftarların desteğine vurgu yapan Metin Öztürk, “Bu ekonomik koşullarda, bu inanılmaz bilet fiyatlarına rağmen taraftarımız geldi. Sanki kendi sahamızda gibiydik. Gerek İstanbul'da gerek İstanbul dışında yağmurda karda hep bizimle beraberler. Onlarla beraber bu sene tekrar şampiyon olacağız. Bundan çok eminiz.” dedi.

'AÇIK AÇIK SÖYLEYİN'

Hakem kararlarına tepki gösteren Öztürk, “Bugün gördüğümüz pek çok şey bizi üzüyor. Bakın kazandıktan sonra söylüyorum, bir bahaneye sığınmıyorum. Sallai faul olmayan pozisyonda sarı kart gördü. Kusura bakmayın art niyet görüyorum.” ifadelerini kullandı.

Öztürk ayrıca, “Takımın en iyi oyuncusu. Takımın tüm oyun kurgusu değişti. Okan Hoca, haklı olarak sarı kart kırmızıya dönmesin diye çıkardı. Açık açık söyleyin, Galatasaray'ı şampiyon yapmak istemiyorsanız açık açık söyleyin.” dedi.

İPTAL EDİLEN GOL TEPKİSİ

Galatasaray yöneticisi, iptal edilen gole de değinerek, “Attığımız 3. golün ofsaytla uzaktan yakından alakası yok. Pozisyon için hakem VAR'a çağrıldı, çok normal. Gol iptal edildi. Hep Galatasaray'ın başına geliyor. Biz Konyaspor'a attık, ardından Gaziantep - Trabzonspor maçında aynı pozisyonda Trabzon'un golü sayıldı. Trabzon'un attığı golse bizimki niye ofsayt." şeklinde konuştu.

'NE YAPARSANIZ YAPIN'

Şampiyonluk yarışıyla ilgili net konuşan Öztürk, “Şurada kaldı 4 maç. Ne yaparsanız yapın biz şampiyon olacağız. Önümüzdeki 4 maçta 12 puanı alıp önümüze bakacağız.” dedi.

Sarı-kırmızılı yönetici, rakiplerin durumuyla ilgilenmediklerini de sözlerine ekledi.