Eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk, yayımladığı “Metin Külünk Cevaplıyor” başlıklı videoda Cumhur İttifakı ve AK Parti yönetimine yönelik dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Külünk, seçmenin önemli bir bölümünün Cumhur İttifakı’na tepki duyduğunu savunarak, “Seçmenin önemli bir kanadı Cumhur İttifakı’nı dövmek istiyor. Bunun nedeni Cumhur İttifakı’nın, özellikle AK Parti hareketinin sokakla inatlaşan politikalarıdır” ifadelerini kullandı.

Toplumun beklentilerine yeterince karşılık verilmediğini öne süren Külünk, “Sokağın beklentisine cevap vermeyen politikalardan dolayı sokak tepki gösteriyor. Türk milleti kendisiyle inatlaşılmasından hoşlanmaz” dedi.

“ERDOĞAN’IN SOSYOLOJİSİ ERİYOR”

AK Parti’nin toplumsal tabanında ciddi bir çözülme yaşandığını savunan Külünk, açıklamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Külünk, “AKP’nin kendi sosyolojisi eriyor. Daha ileri giderek söylüyorum; Sayın Erdoğan’ın sosyolojisi eriyor” değerlendirmesinde bulundu.

15 Temmuz sonrası oluşan geniş toplumsal desteğin zaman içerisinde azaldığını söyleyen Külünk, “15 Temmuz’da beraber olan o yüzde 70’lerdeki sosyoloji sürekli erime sürecine girdi” diye konuştu.

“HERKES ŞAPKASINI ÖNÜNE KOYUP DÜŞÜNSÜN”

Daha önce de benzer uyarılar yaptığını belirten Külünk, parti yönetimine çağrıda bulunarak “Herkes şapkasını önüne koyup düşünsün” ifadelerini kullandı.