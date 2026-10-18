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Kaynak: Haber Merkezi

AK Partili eski milletvekili Metin Külünk, kamuoyunda tartışmalara neden olan fon skandalına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından Ankara'da süreci yöneten kadrolara seslenen Külünk, soruşturmada adı geçen isimlerin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini belirterek, sürecin şeffaf biçimde yürütülmemesinin Türkiye açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini savundu.

"ERDOĞAN'I DEVİRMEK İSTEYENLERİN ÖNÜNE YENİ FIRSATLAR AÇILIYOR"

Fon sürecinin yönetilme biçimini eleştiren Külünk, kamuoyunun beklentisinin hukukun işletilmesi ve sorumluların ortaya çıkarılması olduğunu vurguladı.

Ankara'daki bazı kadroların süreci unutturmaya ve yatıştırmaya çalıştığı izleniminin toplumda karşılık bulmadığını ileri süren Külünk, şu ifadeleri kullandı:

"Geciken her günün, Erdoğan'ı devirmek isteyenlerin önüne yeni fırsatlar açtığını görün. Derhal Sayın Cumhurbaşkanımızı doğru bilgilendirin."

"MİLLETİN BİLME HAKKI VARDIR"

Fon skandalında adı geçen kişilerin kimliklerinin açıklanmasını isteyen Külünk, hukuka aykırı yollarla kazanç elde ettiği öne sürülen kişilerin kamuoyundan gizlenmemesi gerektiğini savundu.

Külünk, "Kuralsız ve hukuksuz biçimde milletin hakkı üzerinden servet edinenlerin kim olduğunu milletin bilme hakkı vardır." ifadelerini kullandı.

Skandalla bağlantılı isimlerin devlet kayıtlarında bulunduğunu ileri süren Külünk, söz konusu bilgilerin açıklanmamasının farklı riskler doğurabileceğini belirtti.

"MİLLÎ GÜVENLİĞİ TEHDİT EDECEK BİR NOKTAYA EVRİLİYOR"

Soruşturmayla ilgili bilgilerin sızdırılabileceği uyarısında bulunan Külünk, bu verilerin Türkiye'ye karşı kullanılabileceğini öne sürdü.

Devletin elindeki kayıtların içeriden bağlantılar veya teknolojik casusluk yoluyla elde edilmesi ihtimaline dikkat çeken Külünk, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu mesele şu anda doğrudan Türkiye'nin millî güvenliğini tehdit edecek bir noktaya doğru evriliyor."

Külünk, bazı kişilerin bulundukları konumun sağladığı gücü kullanarak haksız kazançlarını korumaya çalıştığını iddia etti.

"ERDOĞAN'A YÖNELİK DARBE GİRİŞİMİNE DÖNÜŞTÜREBİLİRLER"

Açıklamasının devamında siyasi otoriteye çağrıda bulunan Külünk, fon skandalına ilişkin listelerin açıklanmaması durumunda bilgilerin farklı yollarla kamuoyuna servis edilebileceğini savundu.

Külünk, "Siyasi otorite bu listeleri açıklamazsa, karanlık odakların listeleri farklı yöntemlerle servis ederek fon sürecini hükümete, hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bir darbe girişimine dönüştürmeye çalışması ülkemizi çok ağır sonuçlarla karşı karşıya bırakabilir" dedi.

"AÇIKLAYIN BU LİSTEYİ"

Ankara'da sürecin yönetiminden sorumlu kişilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gecikmeden bilgilendirmesi gerektiğini belirten Külünk, soruşturmada adı geçen isimlerin hukuki süreç gözetilerek şeffaf biçimde açıklanmasını istedi.

Sorumluluğu bulunan kişilerin yargı önüne çıkarılması, mal varlıklarına hukuki usuller çerçevesinde tedbir uygulanması ve hukuka aykırı elde edildiği belirlenen kazançların geri alınması gerektiğini ifade etti.

Külünk, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Açıklayın bu listeyi; sürecin karanlıkta kalıp karanlıkların ülkemizin üzerine çökmesine izin vermeyin."