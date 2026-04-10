Gözaltında darbedilerek öldürülen gazeteci Metin Göktepe anısına düzenlenen 29. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri, Hrant Dink Vakfı’nda gerçekleştirilen törenle sahiplerine verildi.

Törende bu yıl ilk kez “Tutuklu gazeteciler ve saldırı altındaki gazetecilik” başlığıyla Jüri Özel Ödülü takdim edildi.

“BENİM İÇİN HEPİNİZ METİN’SİNİZ”

Journo'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre jüri, söz konusu özel ödülü, “Benim için hepiniz Metin’siniz” sözleriyle hafızalara kazınan Fadime Göktepe’ye verdi.

97 yaşındaki Fadime Göktepe, törende yaptığı konuşmada duygularını, “Çok duygulandım. Metin beni yaktı. Hiç aklımdan çıkmıyor. Burada herkes Metin’in arkadaşı. Hepsi Metin gibi” sözleriyle dile getirdi.

Tören, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden gazeteci Hakan Tosun anılarak başladı. Programda ayrıca tutuklu gazetecilere de selam gönderildi.

MESAJLAR VE DAYANIŞMA VURGUSU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de törene gönderdiği mesajda, Metin Göktepe’nin gerçeğin bedelinin ne kadar ağır olduğunu hatırlattığını ifade etti. Özel, tutuklu gazetecilere dayanışma mesajı iletti.

Tutuklu gazetecilerden İsmail Arı da cezaevinden gönderdiği mesajda, gazetecilik yapmaya devam edeceğini belirterek özgür günlerde buluşma temennisinde bulundu.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Yerel Gazetecilik Ödülü, İskenderun SES gazetesinde yayımlanan “Farklı dilde muayene” başlıklı dosyasıyla Akın Bodur’a verildi. Fotoğraf Ödülü’nü ise Mezopotamya Ajansı’nda yayımlanan “Postal altında tanıklık!” karesiyle Adnan Bilen aldı.

Görüntülü Haber dalında Elifcan Yüksel Jüri Özel Ödülü’ne layık görülürken, aynı kategoride ödül Emre Şimşek’in oldu. Yazılı haberde Ayşegül Başar ve Eylem Nazlıer Jüri Özel Ödülü alırken, Cemre Demircioğlu, Zeynep Şentek, Craig Shaw ve Vedat Örüç de “Yeşilden Griye” dosyasıyla ödüle değer görüldü.

Yazılı Haber Ödülü’nü Aposto’da yayımlanan haberiyle Hazar Dost ve T24’teki çalışmasıyla Cengiz Anıl Bölükbaş kazandı. Ödül alan gazeteciler konuşmalarında meslektaşlarını, tutuklu gazetecileri ve yaşamını yitiren isimleri andı.

HAFIZADA YAŞAYAN BİR İSİM

Henüz 27 yaşındayken 8 Ocak 1996’da gözaltında hayatını kaybeden Metin Göktepe, Türkiye’de basın özgürlüğü mücadelesinin simge isimlerinden biri olarak anılıyor. Onun adıyla verilen ödüller, yalnızca gazetecilik başarısını değil, aynı zamanda baskılara rağmen gerçeğin peşinden gitme kararlılığını temsil ediyor.

Tören, Metin Göktepe’nin doğum günü dolayısıyla kesilen pasta ile sona erdi.