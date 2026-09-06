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Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Trabzonspor'a 5-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Trabzonspor'un güçlü bir kadroya sahip olduğunu belirtirken hakem Çağdaş Altay'ın kararlarını eleştirdi.

"TRABZONSPOR BİZİ YENEBİLİR"

Trabzonspor'un karşılaşmanın favorisi olduğunu belirten Diyadin, mağlubiyetten ziyade hakem yönetimine itiraz ettiğini söyledi.

Diyadin, "Trabzonspor her zaman maçın favorisidir. Kadrosu iyi bir kadro, bizi yenebilir. Trabzonspor'un bizi yenmesiyle ilgili hiçbir sıkıntım yok" dedi.

"HAKEM 10 DAKİKADA OYUNU BİTİRDİ"

Karşılaşmanın kısa süre içerisinde hakem kararlarıyla şekillendiğini savunan Metin Diyadin, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak benim itiraz ettiğim nokta, hakem performansıyla oyunun 10-12 dakikada bitirilmesidir. Hakem 10 dakikada oyunu bitirdi. Bugün bize denk geldi."

ÇAĞDAŞ ALTAY'A SERT SÖZLER

Hakem Çağdaş Altay'ın performansını eleştirmeyi sürdüren Diyadin, "Çağdaş Altay ismi benim için, 30 sene önce yayınların olmadığı dönemdeki hakem performanslarını hatırlatıyor. Hakemlerin niyetlerinin ne olduğunu hepimiz biliriz" ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü sözlerini, "Bir takımın 2-0 öne geçen Trabzonspor'u yenmesi zaten kolay değil. Benim takıldığım nokta, maçın 10 dakika içerisinde hakem kararlarıyla bitirilmesidir" diyerek tamamladı.