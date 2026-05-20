Sezonun kritik döneminde başkent temsilcisinde görev alan Diyadin, AA muhabirine yaptığı açıklamada Gençlerbirliği’nin kendine özgü kulüp dinamiklerine sahip olduğunu, İlhan Cavcav döneminin “kopyalanmadan” örnek alınabileceğini dile getirdi.

Futbolun geliştiğini ve değiştiğini vurgulayan Diyadin, İlhan Cavcav’ın Gençlerbirliği tarihindeki yerine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Futbol aklı sözü çok kullanılıyor. İlhan başkan dönemi gibi deniliyor ama dönem değişti. İlhan Bey bu kulüp için farklı, kendine münhasır bir isim. 38 yıl bir kulüp yönetmek, istikrarın da istikrarı. İlhan Cavcav’ı tabii ki örnek alınabilir ama kopyalama olmaz. O temel taşlarından bugüne uygulayabileceğiniz şeyleri alabilirsiniz. Ben geldiğimde 1988’deki Türkiye’deki futbol gelirleri ve ekonomik şartlarla bugünkü bir değil. Sosyal medya yoktu, federasyon gelirleri yoktu. O dönemle bu dönem bir değil. Ama Gençlerbirliği’ni yıllarca taşıyan temel özellikleri sürdürmek ve üzerine güncellemek gerekir.”

“BU KULÜBE YOK DEME ŞANSIMIZ YOK”

Ligde düşen takımların belli olacağı son 2 haftada görevi kabul etmesine de değinen Diyadin, Gençlerbirliği ile güçlü bir aidiyet bağı bulunduğunu söyledi.

“Bu kulübe ‘yok’ deme şansımız yok. Burayı sahiplenme duygumuz çok yüksek. Çok rahat dönemlerde böyle bir şey bize gelmedi, zorlu dönemlerde oluyor. Ben 19-20 yaşlarında Gençlerbirliği’ne geldim. 10 yıl aralıksız oynadım, kaptanlık yaptım. Fenerbahçe, Göztepe gibi takımlarda da oynadım. Antrenörlüğe altyapıdan başladım. 38 yıl içinde Gençlerbirliği ile bağımız hiç kopmadı.”

Kulüp Başkanı Arda Çakmak’ın devam etmek istediklerine yönelik açıklamalarına da değinen Diyadin, sözleşme konusunun belirleyici olmadığını ifade etti:

“Gençlerbirliği ile mukaveleler üzerinden devam edip etmememin çok anlamı yok. Olmamız gerekiyorsa oluruz, olmamamız gerekiyorsa olmayız.”

ONYEKURU VE NIANG DEĞERLENDİRMESİ

Diyadin, bazı oyunculardan beklenen verimin alınamamasının hem sportif hem ekonomik açıdan sorun yarattığını söyledi.

“Bu oyunculardan verim alınamadı. Gençlerbirliği özelinde maliyetleri yüksek olduğu için verim almak zorundasınız. Bazı oyunculardan biz de önceki teknik ekipler de yeterli katkıyı alamadı. Bu da bizi zor duruma soktu.”

“MALİYETLER BÜTÇEYİ ZORLUYOR”

Kadro planlamasının ekonomik boyutuna dikkat çeken Diyadin, verim alınamayan oyuncuların kulübe ciddi yük oluşturduğunu belirtti:

“Verim alamadığımız oyuncuların maliyeti takım bütçesinin yaklaşık yüzde 40’ına yakın. Bu ekonomik anlamda sürdürülebilir değil. 15-20 transferde birkaç oyuncudan verim alamamak normal ama maliyet yüksek olunca sorun büyüyor.”

“BU SÜREÇTEN DERS ÇIKARILMALI”

Gençlerbirliği’nin gelecekte benzer sıkıntılar yaşamaması gerektiğini vurgulayan Diyadin, karar süreçlerinin ekip çalışmasıyla yürütülmesi gerektiğini söyledi:

“Bu süreci herkes yaşadı. Buradan kulüp mutlaka ders çıkaracaktır. Transfer ve yönetim kararlarının tek kişiye bağlı olmaması gerekir.”

İLK DÖNEM VE TECRÜBE SÜRECİ

Sezon içindeki ilk ayrılık sürecini de değerlendiren Diyadin, bunun tecrübe olduğunu ifade etti:

“Bir anda gittik, olmaması gerekendi. Ama sonu güzel olduğu için bugün farklı konuşuyoruz. Bu hepimiz için tecrübe oldu.”

“GENÇLERBİRLİĞİ DOĞRU KULLANILIRSA BÜYÜR”

Taraftar desteğine de değinen deneyimli teknik adam, kulübün potansiyeline dikkat çekti:

“14-15 bin taraftar var ama doğru adımlarla bu sayı 20 bine çıkar. Gençlerbirliği doğru kullanılırsa çok daha farklı bir noktaya gelir. Bu kulüp 103 yıllık bir kulüp, küçük değil büyük fotoğrafa bakmak gerekir.”

KARİYER VE VEFA DUYGUSU

Diyadin, forma giydiği ve çalıştığı kulüplerle ilgili vefa duygusunun doğal olduğunu belirterek, “Hepsinin yeri ayrı ama Gençlerbirliği benim için her zaman özel” dedi.