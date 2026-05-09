Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçında Gençlerbirliği, Kasımpaşa’yı 3-2 mağlup etti.

Eryaman Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, 2-0 geriye düştüğü maçı çevirmeyi başardı.

KASIMPAŞA MAÇA HIZLI BAŞLADI

Kasımpaşa, 1. ve 12. dakikalarda Adrian Benedyczak’ın golleriyle 2-0 öne geçti. Ancak Gençlerbirliği kısa sürede reaksiyon gösterdi.

GENÇLERBİRLİĞİ GERİ DÖNDÜ

Ev sahibi ekip, 42. dakikada Adama Traoré ve 45+4’te Dimitrios Goutas’ın golleriyle skoru 2-2’ye getirdi.

MAÇIN KIRILMA ANI VE KIRMIZI KART

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 69. dakikada penaltı itirazı sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

GENÇLERBİRLİĞİ GALİBİYETİ GETİRDİ

70. dakikada kazanılan penaltıyı Franco Tongya gole çevirerek Gençlerbirliği’ni 3-2 öne geçirdi. Kalan bölümde skor değişmedi ve ev sahibi ekip sahadan galip ayrıldı.

SON DURUM

Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Metin Diyadin ile yeni dönemde çıktığı ilk maçta kritik bir geri dönüşe imza atarak puanını 31’e yükseltti. Kasımpaşa ise 32 puanda kaldı ve kümede kalma mücadelesini son haftaya taşıdı.