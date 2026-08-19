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Gençlerbirliği'nde gösterdiği performansla kısa sürede Avrupa'nın dev kulüplerinin listesine giren 18 yaşındaki Gineli orta saha oyuncusu Ousmane Diabate'nin Newcastle United'a transfer olmaya hazırlanıyor.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Metin Diyadin, transfer görüşmelerinin son aşamada olduğunu belirtti.

METİN DİYADİN: 'BİR AKSİLİK OLMAZSA TRANSFERİ GERÇEKLEŞİR'

Diyadin, "Ousmane Diabate'nin Newcastle United'a transfer durumu var. Bir aksilik olmazsa transferi gerçekleşir. Bu sene için bize tekrar kiralık dönme görüşmeleri var." dedi.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE 8 MAÇA ÇIKTI

Gençlerbirliği'nde şu ana kadar 8 maça çıkan Diabate'nin Newcastle United'a transferinin gerçekleşmesi halinde bu sezonu Süper Lig'de başkent ekibiyle kiralık geçirmesi bekleniyor.