BAŞVURULAR RESMEN BAŞLADI

Kırmızı Kedi Yayınevi ve Zeynep Altıok iş birliğiyle, şair Metin Altıok anısına düzenlenen Metin Altıok Şiir Ödülü için başvuru süreci başladı. Bu yıl 19’uncusu verilecek ödül, çağdaş Türk şiirinin önemli isimlerinden biri olan Altıok’un edebi mirasını yaşatmayı hedefliyor.

Yarışmaya, 2025 yılı içerisinde yayımlanmış şiir kitaplarıyla başvuru yapılabilecek.

SON TARİH 4 MART 2026

Adayların başvurularını 4 Mart 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor. Başvurular yalnızca basılı kitap üzerinden kabul edilecek. PDF veya dijital formatta yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Başvuruda bulunacak şairlerin, eserlerini 9 basılı kopya halinde iletişim bilgileri ve özgeçmişleriyle birlikte Kırmızı Kedi Yayınevi’ne göndermeleri gerekiyor. Özgeçmiş bilgileri kitapta yer almıyorsa ayrıca dosyaya eklenmesi şart koşuluyor.

Adayların başvuru paketine şu notu da eklemeleri gerekiyor:

“19. Metin Altıok Şiir Ödülü’ne … adlı kitabımla başvuruda bulunuyorum.”

TÖREN TARİHİ DAHA SONRA AÇIKLANACAK

Ödülün verileceği tarih ve törenin düzenleneceği yer ise ilerleyen süreçte duyurulacak. Her yıl edebiyat dünyasında büyük ilgi gören ödül, genç ve yeni kuşak şairler için önemli bir görünürlük fırsatı sunuyor.

GEÇEN YIL ÖDÜL KİME VERİLDİ?

Metin Altıok Şiir Ödülü’nün 2024 yılında verilen son ödülü, şair Şeref Bilsel’e “Kağıdın Ölümü” adlı kitabıyla verilmişti. Seçici kurul, eserin çağdaş insanın yalnızlığını, yabancılaşmasını ve toplumsal huzursuzluklarını güçlü bir lirizm ve derinlikli bir dil aracılığıyla ele almasını gerekçe olarak göstermişti.

Kurul açıklamasında, şiirin insan olma halini ve etik yaklaşımı öne çıkaran yapısına dikkat çekilirken, eserin geniş çağrışım gücü ve incelikli diliyle okurda kalıcı bir etki bıraktığı vurgulanmıştı.

METİN ALTIOK

Türk şiirinde lirik ve derin anlatımıyla tanınan Metin Altıok, hem bireysel hem toplumsal temaları işleyen güçlü bir kalem olarak kabul ediliyor. 1993 yılında yaşanan Sivas Katliamı sırasında hayatını kaybetmesi, onu Türkiye edebiyat tarihinde simgesel bir figüre dönüştürdü.

Bugün adına verilen ödül, yalnızca bir edebiyat yarışması değil; aynı zamanda şiir geleneğini ve ifade özgürlüğünü yaşatan bir kültürel hafıza niteliği taşıyor.