Meteoroloji’den yeni uyarı: 8 kuvvetinde fırtına geliyor… Dışarı çıkacaklar dikkat

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Türkiye genelinde hava bugün oldukça hareketli geçiyor. Ülke genelinin çok bulutlu olması bekleniyor; Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ile Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sinop, Bolu çevreleri, Çanakkale'nin doğusu, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçelerinde aralıklı yağış etkili olacak. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülürken, iç ve doğu kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur, Doğu Anadolu'nun doğusunda ise kar yağışı öngörülüyor.