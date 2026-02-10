Meteoroloji’den yeni uyarı: 8 kuvvetinde fırtına geliyor… Dışarı çıkacaklar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz’de rüzgâr yarın sabah ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.
Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinde etkisini yitirmesi öngörülüyor.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Türkiye genelinde hava bugün oldukça hareketli geçiyor. Ülke genelinin çok bulutlu olması bekleniyor; Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ile Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sinop, Bolu çevreleri, Çanakkale'nin doğusu, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçelerinde aralıklı yağış etkili olacak. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülürken, iç ve doğu kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur, Doğu Anadolu'nun doğusunda ise kar yağışı öngörülüyor.
ÖNEMLİ UYARILAR:
Yağışların Antalya’nın doğusu, Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Şırnak, Batman, Siirt çevreleri, Adana'nın doğusu ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu durum sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara yol açabilir; vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
RÜZGAR
Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) esecek, olumsuzluklara karşı önlem alınmalı. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ile don olayı görülebilir. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtülü eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.