Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, Antalya Körfezi’nde etkili olan sağanak ve gök gürültülü yağışların bugün Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde, gece saatlerinden itibaren ise merkez ilçelerde kuvvetli şekilde devam etmesi öngörülüyor.

Yağışların pazar günü öğle saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.Bu yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kıyı kesimlerde şiddetli rüzgâr ve hortum oluşma riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

