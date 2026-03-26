Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, mart ayında yağışların yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleştiğini belirtti.
Meteoroloji'den üç aylık tahmin: Yaz havası erken gelecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan üç aylık mevsimsel tahminlerini açıkladı. Buna göre ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.Derleyen: Abdullah Kerzi
Şahbaz, "Yurdun geri kalanında yağışlar mevsim normallerinde seyretti" dedi.
Nisan ayında sıcaklıkların özellikle batı ve güneyde mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde olmasının öngörüldüğünü ifade eden Şahbaz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağını aktardı.
İç Anadolu'nun batısı ve İç Ege'de sıcaklıkların 1 ila 2 derece üzerinde olması bekleniyor.
Mayıs ve haziran tahminleri
Mayıs ve haziran döneminde sıcaklıkların genel olarak mevsim normallerinin 0,5 ila 2 derece üzerinde seyredeceğini vurgulayan Şahbaz, yağışların yurt genelinde mevsim normallerinde olacağını söyledi.
Ancak Ege’nin kıyı kesimleri ile Batı Akdeniz kıyılarında nisanda yağışların mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşebileceği belirtildi.
Sıcaklıklarda zaman zaman düşüş yaşansa da ortalama değerler mevsim normalleri üzerinde
Şahbaz, üç aylık dönemde sıcaklıkların zaman zaman mevsim normallerinin altına düşebileceğini, ancak genel ortalamaların mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini ifade etti.
Bu durumun özellikle tarım ve enerji planlaması açısından dikkate alınması gerektiğini sözlerine ekledi.