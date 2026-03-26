Yeniçağ Gazetesi
26 Mart 2026 Perşembe
İstanbul 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Meteoroloji'den üç aylık tahmin: Yaz havası erken gelecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan üç aylık mevsimsel tahminlerini açıkladı. Buna göre ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Abdullah Kerzi Derleyen: Abdullah Kerzi
Haberi Paylaş
Meteoroloji'den üç aylık tahmin: Yaz havası erken gelecek - Resim: 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, mart ayında yağışların yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleştiğini belirtti.

1 8
Meteoroloji'den üç aylık tahmin: Yaz havası erken gelecek - Resim: 2

Şahbaz, "Yurdun geri kalanında yağışlar mevsim normallerinde seyretti" dedi.

2 8
Meteoroloji'den üç aylık tahmin: Yaz havası erken gelecek - Resim: 3

Nisan ayında sıcaklıkların özellikle batı ve güneyde mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde olmasının öngörüldüğünü ifade eden Şahbaz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağını aktardı.

İç Anadolu'nun batısı ve İç Ege'de sıcaklıkların 1 ila 2 derece üzerinde olması bekleniyor.

3 8
Meteoroloji'den üç aylık tahmin: Yaz havası erken gelecek - Resim: 4

Mayıs ve haziran tahminleri

Mayıs ve haziran döneminde sıcaklıkların genel olarak mevsim normallerinin 0,5 ila 2 derece üzerinde seyredeceğini vurgulayan Şahbaz, yağışların yurt genelinde mevsim normallerinde olacağını söyledi.

4 8
Meteoroloji'den üç aylık tahmin: Yaz havası erken gelecek - Resim: 5

Ancak Ege’nin kıyı kesimleri ile Batı Akdeniz kıyılarında nisanda yağışların mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşebileceği belirtildi.

5 8
Meteoroloji'den üç aylık tahmin: Yaz havası erken gelecek - Resim: 6

Sıcaklıklarda zaman zaman düşüş yaşansa da ortalama değerler mevsim normalleri üzerinde

6 8
Meteoroloji'den üç aylık tahmin: Yaz havası erken gelecek - Resim: 7

Şahbaz, üç aylık dönemde sıcaklıkların zaman zaman mevsim normallerinin altına düşebileceğini, ancak genel ortalamaların mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini ifade etti.

7 8
Meteoroloji'den üç aylık tahmin: Yaz havası erken gelecek - Resim: 8

Bu durumun özellikle tarım ve enerji planlaması açısından dikkate alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

8 8
Kaynak: AA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro