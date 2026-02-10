Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Sağanağa ve fırtınaya hazır olun… İstanbul, Ankara, İzmir nasıl etkilenecek?

Hafta boyunca yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, beklenen hava durumunu AA muhabirine değerlendirdi.
Yurdun büyük bölümünün hafta boyunca yağışlı sistemlerin etkisi altında kalacağını belirten Tekin, genellikle kuzey, iç ve batı kesimlerde yağmur ile sağanak, doğu bölgelerde ise yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörüldüğünü ifade etti.
Yarın Ege, Akdeniz ve Eskişehir hariç İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ile Güneydoğu Anadolu'nun yağış alacağını aktaran Tekin, şunları kaydetti:
"Çarşamba günü özellikle Ağrı, Bitlis, Bingöl, Erzurum, Muş ve Tunceli'de yağışlar kuvvetli kar şeklinde olacak. Hatay, Adana, Osmaniye çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak var. Bunun yanında ise Batman, Siirt, Diyarbakır, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur, yükseklerinde ise kuvvetli kar bekliyoruz."
Tekin, vatandaşları ani sel, su baskını, yağış sırasında şiddetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, karlı bölgelerde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaya çağırdı.
PERŞEMBE GÜNÜ KUVVETLİ RÜZGAR
Perşembe günü Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan hariç yurt genelinde yağışların devam edeceğini belirten Tekin, "Perşembe günü özellikle Kıyı Ege, Akdeniz bölge geneli, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında yağışlar kuvvetli olurken, Kıyı Ege, Antalya'nın doğu kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında yağışların çok kuvvetli, yer yer şiddetli şekilde olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Tekin, perşembe günü Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kısımlarında güney yönlerden kuvvetli, batı bölgelerde yer yer çok kuvvetli rüzgar eseceğini vurgulayarak vatandaşları uyardı.
Cuma günü Doğu Karadeniz kıyıları dışında tüm yurtta yağışların süreceğini kaydeden Tekin, "Cuma günü yine Kuzey Ege kıyıları, Güney Ege, Akdeniz geneli, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısında yağış kuvvetli olacak. Özellikle Güney Ege, Akdeniz genelinde ise çok kuvvetli, yer yer şiddetli yağışlara maruz kalacağız." diye konuştu.
Tekin, hava sıcaklıklarının hafta boyunca ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU
Ankara'da yarın öğleden sonra hafif sağanak beklendiğini belirten Tekin, perşembe ve cuma günleri yağışların devam edeceğini söyledi.Tekin, İstanbul'da yarın parçalı bulutlu havanın hakim olacağını, perşembe ve cuma günleri yağışlı sistemlerin etkili olacağını ifade etti.
İzmir'de yarın yağış öngörülmediğini aktaran Tekin, perşembe ve cuma günleri kuvvetli yağışların görüleceğini kaydetti.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Yalova, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce ve Bolu çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Ankara, Çankırı, Kırşehir ve Aksaray çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların Osmaniye, Hatay, Ardahan, Bitlis, Muş, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimleri ve Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don ile iç kesimlerde pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi riski bulunuyor.
HAVA SICAKLIĞI
Kuzey ve batı kesimlerde 3-5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli değişiklik olmayacağı, genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güney yönlerden hafif-orta kuvvette esecek.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Osmaniye, Hatay, Ardahan, Bitlis, Muş, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimleri ve Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalı.
ÇIĞ TEHLİKESİ
Doğu Karadeniz iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtülü eğimli alanlarda çığ riski nedeniyle tedbirli olunmalı.(Bölgeler, şehir tahminleri, denizler kısmı orijinal metne sadık kalınarak özetlenerek korunmuştur; tam liste için MGM sitesine başvurulabilir.)
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU (Yarın ve Çarşamba için Güncel Tahminler)
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Yalova, Bursa, Balıkesir, Bilecik ile Sakarya çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Diğer illerde genellikle kuru hava hakim.Edirne: 2°C / 11°C – Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul: 6°C / 10°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli: 0°C / 9°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kocaeli: 7°C / 13°C – Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. İç kesimlerde gece ve sabah pus ile sis görülüyor.Afyonkarahisar: 2°C / 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve Çarşamba sabahı yağmurlu
İzmir: 8°C / 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam sağanak yağışlı
Manisa: 5°C / 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam sağanak yağışlı
Muğla: 5°C / 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve Çarşamba öğle sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak etkili olacak. Osmaniye, Hatay ile Antalya doğusunda yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. İç kesimlerde pus ve sis görülüyor.Adana: 9°C / 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve Çarşamba öğle sağanak yağışlı
Antalya: 10°C / 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak; bu akşam doğu kesimlerde yer yer kuvvetli
Hatay: 11°C / 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak yağışlı
Isparta: 2°C / 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve Çarşamba öğle yağmur-sağanak
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı yağışlı. Yağışlar genellikle yağmur-sağanak, kuzeydoğu kesimler ile Ankara, Çankırı, Aksaray çevresinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde. Gece-sabah pus ve sis bekleniyor.Ankara: 2°C / 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece yağmur-karla karışık yağmurlu
Çankırı: 0°C / 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece yağmur-karla karışık yağmurlu
Eskişehir: 3°C / 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yağmurlu
Sivas: 0°C / 6°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Düzce ve Bolu çevreleri yağmurlu geçecek. İç kesimlerde gece-sabah pus ve sis görülüyor.Bolu: 3°C / 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece yağmurlu
Düzce: 6°C / 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece yağmurlu
Sinop: 5°C / 11°C – Parçalı ve çok bulutlu
Zonguldak: 6°C / 9°C – Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı yağışlı. Yağışlar genellikle yağmur-sağanak, Doğu Karadeniz iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde. Artvin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış, iç kesim yükseklerinde buzlanma, don ve çığ tehlikesi var.Amasya: 3°C / 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece yağmurlu
Artvin: 0°C / 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece itibarıyla yağmur-sağanak; Çarşamba öğle iç kesimlerde yer yer kuvvetli
Samsun: 4°C / 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yağmurlu
Trabzon: 5°C / 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur-sağanak
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı yağışlı. Yağışlar genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya, Elazığ, Şırnak çevresinde yağmur şeklinde. Ardahan, Hakkari, Bitlis, Muş ve Şırnak’ta yer yer kuvvetli yağış, kuzey ve doğuda buzlanma-don, doğu yükseklerinde çığ riski bulunuyor.Erzurum: -2°C / 4°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar
Kars: -5°C / 2°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Malatya: 4°C / 12°C – Çok bulutlu, bu akşam ve Çarşamba öğle yağmurlu
Van: 0°C / 6°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur-karla karışık yağmur; yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Batman, Diyarbakır ve Siirt çevresinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.Diyarbakır: 6°C / 14°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur-sağanak; yer yer kuvvetli
Gaziantep: 7°C / 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur-sağanak
Siirt: 7°C / 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur-sağanak; yer yer kuvvetli
Şanlıurfa: 8°C / 16°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur-sağanak
DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz ve Akdeniz’de fırtına, Doğu Karadeniz batısı ile Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Denizcilerin dikkatli olması önerilir.