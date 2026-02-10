Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Sağanağa ve fırtınaya hazır olun… İstanbul, Ankara, İzmir nasıl etkilenecek?

EGE



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. İç kesimlerde gece ve sabah pus ile sis görülüyor.Afyonkarahisar: 2°C / 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve Çarşamba sabahı yağmurlu

İzmir: 8°C / 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam sağanak yağışlı

Manisa: 5°C / 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam sağanak yağışlı

Muğla: 5°C / 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve Çarşamba öğle sağanak yağışlı