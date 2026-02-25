Meteoroloji’den peş peşe 3 kritik uyarı: Kar yağışı ve fırtına Anadolu’yu esir alacak

AKDENİZ



Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; doğu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş'ta yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Adana: 18°C, parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı (yerel kuvvetli)

Antalya: 18°C, parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

Isparta: 10°C, parçalı çok bulutlu, yağmurlu

Mersin: 17°C, parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU



Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; yüksekler ve doğusu kar yağışlı. Doğusunda gece kuvvetli yağış bekleniyor. Ankara: 6°C, parçalı çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Eskişehir: 6°C, parçalı çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Kayseri: 6°C, parçalı çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece kar yağışlı (kuvvetli)

Konya: 11°C, parçalı çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı yağışlı; kıyılar yağmur-sağanak, iç ve yüksekler karla karışık yağmur ve kar. Belirtilen yükseklerde yerel kuvvetli kar; kuzeyli kuvvetli rüzgar (50-70 km/s). Bolu: 3°C, parçalı çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı (kuzeyde kuvvetli)

Kastamonu: 6°C, parçalı çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı (kuzeyde kuvvetli)

Sinop: 11°C, parçalı çok bulutlu, gece yağmur ve sağanak

Zonguldak: 7°C, parçalı çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı (yerel kuvvetli)

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; iç kesimler karla karışık yağmurlu, yüksekler kar yağışlı. Belirtilen illerde kuvvetli sağanak; yükseklerde kuvvetli ve yoğun kar. Orta Karadeniz'de kuzeyli kuvvetli rüzgar; iç yükseklerde çığ ve kar erimesi riski. Rize: 15°C, parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak (kuvvetli), zamanla yüksekleri karla karışık ve kar

Samsun: 11°C, parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak (doğusunda kuvvetli), zamanla yüksekleri karla karışık ve kar

Tokat: 8°C, parçalı çok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve sağanak

Trabzon: 14°C, parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak (kuvvetli), zamanla yüksekleri karla karışık ve kar



DOĞU ANADOLU



Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Batısında kuvvetli yağış; doğu yükseklerinde çığ ve kar erimesi riski; genel buzlanma-don. Ağrı: 2°C, parçalı çok bulutlu, akşam kar yağışlı

Erzurum: 4°C, parçalı çok bulutlu, akşam kar yağışlı (gece güneyde kuvvetli)

Malatya: 11°C, parçalı çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, gece kar yağışlı (kuvvetli)

Van: 8°C, parçalı bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra yağmurlu; kuzey ve doğu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar. Gece Adıyaman kuzeyinde kuvvetli yağış. Diyarbakır: 14°C, parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

Gaziantep: 12°C, parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

Mardin: 11°C, parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

Şanlıurfa: 16°C, parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı



DENİZLERDE HAVA



Batı Karadeniz'de fırtına; Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Rüzgar batıda 4-6 (doğusu 5-7 yer yer 8), öğleden sonra batı 3-5; doğuda 3-5, batı kuzeybatıdan 5-7. Dalga 1,5-2,5 m (Orta Karadeniz 3,5 m).

Marmara: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3-5. Dalga 0,5-1,5 m.

Ege: Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4-6 yer yer 7. Dalga 1,5-2,5 m yer yer 3 m.

Akdeniz: Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak. Rüzgar batıda kuzeybatıdan 5-7; doğuda batı ve güneybatıdan 5-7. Dalga 2-3 m (batı yer yer 3,5 m).

Van Gölü: Parçalı çok bulutlu, gece pus-sisli, karla karışık yağmurlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2-4. Dalga 0,25-0,50 m.