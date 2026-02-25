Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Sivas, Kayseri çevreleri ve Yozgat’ın doğusunda kuvvetli kar yağışı başlayacak.
Meteoroloji’den peş peşe 3 kritik uyarı: Kar yağışı ve fırtına Anadolu’yu esir alacak
Doğu Anadolu'nun batısında Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı etkili olacak; Sivas, Kayseri ile Yozgat'ta ise kuvvetli kar bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise şiddetli rüzgâr ve fırtına öngörülüyor.
DOĞU ANADOLU'NUN BATISI İLE BAZI İLLER İÇİN YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI
Meteoroloji’den yapılan ayrı bir açıklamada, akşam saatlerinden itibaren Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Erzurum, Muş ve Bitlis çevreleri ile Adıyaman’ın kuzey yükseklerinde kar yağışının etkili olacağı belirtildi.
Yağışların yer yer yoğun (10-20 cm, bazı yerlerde 20 cm ve üzeri kar örtüsü) şeklinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Ulaşımda oluşabilecek aksamalar, buzlanma ve don tehlikesine karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
DOĞU ANADOLU İLE GÜNEYDOĞU ANADOLU İÇİN KUVVETLİ RÜZGÂR VE FIRTINA UYARISI
Başka bir uyarıda ise yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli rüzgâr ve yer yer fırtına (50-70 km/s, bazı yerlerde 80 km/s) beklendiği ifade edildi.
Vatandaşların fırtınanın yol açabileceği ulaşım aksamaları, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi risklere karşı dikkatli olması istendi. Ayrıca soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı da önlem alınması gerektiği belirtildi.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurdun genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Van hariç ülke genelinde yağış bekleniyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülürken, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ile kar olarak etkili olacak.
Özellikle Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında yağışların kuvvetli geçmesi öngörülüyor.
Batı ve Orta Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar (50-70 km/s) esecek. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ile don riski var. Doğu Karadeniz'in iç yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun doğusundaki eğimli, yüksek kar örtülü alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 4-6 derece düşüş beklenirken, diğer bölgelerde önemli değişiklik öngörülmüyor.
RÜZGAR: Batı kesimlerde kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif-orta kuvvette; Batı ve Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/s) esecek.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli (Hatay batısında yer yer çok kuvvetli) sağanak ve gök gürültülü sağanak; yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Zonguldak, Bartın, Karabük yüksekleri, Düzce doğusu yüksekleri, Bolu kuzeyi ve Kastamonu kuzeyi yükseklerinde yer yer kuvvetli kar; Samsun doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de kuvvetli sağanak; İç Anadolu doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz yüksekleri, Doğu Anadolu batısı ile Adıyaman kuzeyinde kuvvetli kar yağışı öngörülüyor. Bu nedenle ulaşım aksamaları, heyelan, buzlanma-don, çığ, sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olunmalı.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Batı ve Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/s) rüzgar nedeniyle olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtülü eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi riski var; dikkatli ve tedbirli olunmalı.
BÖLGELERDE HAVA
MARMARA
Parçalı çok bulutlu, yağmurlu; gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı. Edirne: 12°C, parçalı çok bulutlu, gece karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
İstanbul: 10°C, parçalı çok bulutlu, yağmurlu, gece karla karışık yağmurlu
Kocaeli: 10°C, parçalı çok bulutlu, yağmurlu, gece karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Tekirdağ: 12°C, parçalı çok bulutlu, yağmurlu, gece karla karışık yağmurlu
EGE
Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı; kuzey iç kesimler karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı. Afyonkarahisar: 5°C, parçalı çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Denizli: 10°C, parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı
İzmir: 15°C, parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı
Muğla: 12°C, parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; doğu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş'ta yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Adana: 18°C, parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı (yerel kuvvetli)
Antalya: 18°C, parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı
Isparta: 10°C, parçalı çok bulutlu, yağmurlu
Mersin: 17°C, parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; yüksekler ve doğusu kar yağışlı. Doğusunda gece kuvvetli yağış bekleniyor. Ankara: 6°C, parçalı çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Eskişehir: 6°C, parçalı çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Kayseri: 6°C, parçalı çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece kar yağışlı (kuvvetli)
Konya: 11°C, parçalı çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, aralıklı yağışlı; kıyılar yağmur-sağanak, iç ve yüksekler karla karışık yağmur ve kar. Belirtilen yükseklerde yerel kuvvetli kar; kuzeyli kuvvetli rüzgar (50-70 km/s). Bolu: 3°C, parçalı çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı (kuzeyde kuvvetli)
Kastamonu: 6°C, parçalı çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı (kuzeyde kuvvetli)
Sinop: 11°C, parçalı çok bulutlu, gece yağmur ve sağanak
Zonguldak: 7°C, parçalı çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı (yerel kuvvetli)
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; iç kesimler karla karışık yağmurlu, yüksekler kar yağışlı. Belirtilen illerde kuvvetli sağanak; yükseklerde kuvvetli ve yoğun kar. Orta Karadeniz'de kuzeyli kuvvetli rüzgar; iç yükseklerde çığ ve kar erimesi riski. Rize: 15°C, parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak (kuvvetli), zamanla yüksekleri karla karışık ve kar
Samsun: 11°C, parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak (doğusunda kuvvetli), zamanla yüksekleri karla karışık ve kar
Tokat: 8°C, parçalı çok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve sağanak
Trabzon: 14°C, parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak (kuvvetli), zamanla yüksekleri karla karışık ve kar
DOĞU ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Batısında kuvvetli yağış; doğu yükseklerinde çığ ve kar erimesi riski; genel buzlanma-don. Ağrı: 2°C, parçalı çok bulutlu, akşam kar yağışlı
Erzurum: 4°C, parçalı çok bulutlu, akşam kar yağışlı (gece güneyde kuvvetli)
Malatya: 11°C, parçalı çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, gece kar yağışlı (kuvvetli)
Van: 8°C, parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra yağmurlu; kuzey ve doğu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar. Gece Adıyaman kuzeyinde kuvvetli yağış. Diyarbakır: 14°C, parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı
Gaziantep: 12°C, parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı
Mardin: 11°C, parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı
Şanlıurfa: 16°C, parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz'de fırtına; Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Rüzgar batıda 4-6 (doğusu 5-7 yer yer 8), öğleden sonra batı 3-5; doğuda 3-5, batı kuzeybatıdan 5-7. Dalga 1,5-2,5 m (Orta Karadeniz 3,5 m).
Marmara: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3-5. Dalga 0,5-1,5 m.
Ege: Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4-6 yer yer 7. Dalga 1,5-2,5 m yer yer 3 m.
Akdeniz: Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak. Rüzgar batıda kuzeybatıdan 5-7; doğuda batı ve güneybatıdan 5-7. Dalga 2-3 m (batı yer yer 3,5 m).
Van Gölü: Parçalı çok bulutlu, gece pus-sisli, karla karışık yağmurlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2-4. Dalga 0,25-0,50 m.