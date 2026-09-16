Kaynak: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi 17 Eylül Perşembe günü Muğla için gök gürültülü yağış uyarısı gerçekleştirdi.

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 17 Eylül 2026 Perşembe günü Muğla çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerini kullandı.