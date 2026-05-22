Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezleri tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Muğla ve çevreleri için kritik bir hava uyarısı yapıldı. Hafta sonunun ilk gününde bölgenin kuvvetli bir yağış dalgasının etkisi altına girmesi bekleniyor.

Yapılan resmi açıklamalara göre; 23.05.2026 Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların ani ve yoğun bir şekilde düşmesi beklendiğinden, yetkililer vatandaşların dikkatli davranmaları konusunda uyarılarda bulundu.