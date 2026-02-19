Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara’nın kuzeyi, Sivas, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde aralıklı yağış görülecek. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olacağı, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde ise kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor. Artvin kıyıları ile Rize çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI GÖRÜŞ MESAFESİNİ ETKİLEYECEK

Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olaylarının görülebileceği tahmin edilirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi riski bulunuyor. Güneydoğu Anadolu’da ise toz taşınımının etkili olacağı, bunun da görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüşe neden olabileceği bildirildi.

BATI'DA SICAKLIKLAR ARTACAK

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu bölgelerde ise 2 ila 4 derece azalacağı tahmin edilirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genel olarak güneyli ve batılı yönlerden eseceği, Batı Karadeniz kıyıları ile Batı Akdeniz’de yer yer kuvvetli, saatte 50 ila 70 kilometre hızla etkili olacağı öngörülüyor.

Yetkililer, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel ve su baskınlarına, kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar ve çatı uçmalarına, çığ riski bulunan bölgelerde ise can ve mal kaybına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.