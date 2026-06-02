Meteoroloji'den kuvvetli sağanak alarmı: İçişleri Bakanlığı 4 il için sarı kodlu uyarı yaptı

Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre bugün Edirne’nin kuzey kesimleri ile Kırklareli çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Isparta ve Burdur çevrelerinde de etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli seyredeceği tahmin ediliyor.