İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgiler doğrultusunda 4 il için “sarı” kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sarı kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritasına da yer verildi.
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak alarmı: İçişleri Bakanlığı 4 il için sarı kodlu uyarı yaptı
İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmeleri doğrultusunda 4 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklenen illerde vatandaşlara uyarı yaptı. İşte detaylar...Alper Talha Şimşek
Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre bugün Edirne’nin kuzey kesimleri ile Kırklareli çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Isparta ve Burdur çevrelerinde de etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli seyredeceği tahmin ediliyor.
Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.
MARMARA’DA SAĞANAK ETKİLİ OLACAK
Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. Kırklareli’nde yağışların özellikle akşam saatleri ve çarşamba günü öğleden sonra etkisini artırması bekleniyor. İstanbul’da ise parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak.
İÇ EGE VE AKDENİZ’İN İÇ KESİMLERİNDE YAĞIŞ
Ege Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması, İç Ege’de ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yağışların yerel olarak etkili olacağı tahmin ediliyor.
Akdeniz Bölgesi’nde de iç kesimlerde sağanak yağışlar beklenirken, Burdur çevresinde yağışların kuvvetli olabileceği bildirildi. Adana’da çarşamba günü öğleden sonra yerel sağanak geçişleri öngörülüyor.
İÇ ANADOLU VE KARADENİZ’DE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
İç Anadolu Bölgesi genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bölgenin kuzeydoğusunda görülecek yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Batı Karadeniz’de özellikle Kastamonu çevrelerinde, Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde ise Amasya çevresinde yağışların kuvvetli olabileceği uyarısı yapıldı. Bölgenin birçok noktasında çarşamba günü öğleden sonra sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA DA YAĞIŞ GÖRÜLECEK
Doğu Anadolu’nun kuzey ve batı kesimlerinde, Erzurum ve Kars başta olmak üzere çarşamba günü öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde de benzer şekilde yerel yağış geçişleri görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediğini, sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam edeceğini bildirdi. Rüzgârın ise genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
METEOROLOJİ RENK KODLARI NE ANLAMA GELİYOR?
Sarı Kod:
Hava durumu potansiyel tehlike oluşturuyor. Tahmin edilen meteorolojik olay olağandışı olmasa da, hava koşullarından etkilenebilecek faaliyetler açısından dikkatli olunması gerekiyor.
Turuncu Kod:
Hava durumu tehlikeli seviyede. Tahmin edilen meteorolojik olayın sık görülmediği belirtilirken, hasar ve kayıpların yaşanabileceği uyarısı yapılıyor. Vatandaşların tedbirli olması ve güncel hava tahminlerini takip etmesi öneriliyor.
Kırmızı Kod:
Hava durumu çok tehlikeli. Son derece kuvvetli meteorolojik olayların beklendiği bu seviyede, büyük çaplı hasar ve can kayıpları meydana gelebilir. Geniş alanları etkileyebilecek bu tür durumlarda, resmi uyarıların yakından takip edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekiyor.
İSTANBUL’DA HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre İstanbul’da havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Kentte yağış öngörülmezken, hava sıcaklığının 29 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın ise genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.