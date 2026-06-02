Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji'den kuvvetli sağanak alarmı: İçişleri Bakanlığı 4 il için sarı kodlu uyarı yaptı

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak alarmı: İçişleri Bakanlığı 4 il için sarı kodlu uyarı yaptı

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmeleri doğrultusunda 4 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklenen illerde vatandaşlara uyarı yaptı. İşte detaylar...

Alper Talha Şimşek Alper Talha Şimşek
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Meteoroloji'den kuvvetli sağanak alarmı: İçişleri Bakanlığı 4 il için sarı kodlu uyarı yaptı - Resim: 1

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgiler doğrultusunda 4 il için “sarı” kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sarı kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritasına da yer verildi.

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Meteoroloji'den kuvvetli sağanak alarmı: İçişleri Bakanlığı 4 il için sarı kodlu uyarı yaptı - Resim: 2

Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre bugün Edirne’nin kuzey kesimleri ile Kırklareli çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Isparta ve Burdur çevrelerinde de etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli seyredeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den kuvvetli sağanak alarmı: İçişleri Bakanlığı 4 il için sarı kodlu uyarı yaptı - Resim: 3

Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

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Meteoroloji'den kuvvetli sağanak alarmı: İçişleri Bakanlığı 4 il için sarı kodlu uyarı yaptı - Resim: 4

MARMARA’DA SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. Kırklareli’nde yağışların özellikle akşam saatleri ve çarşamba günü öğleden sonra etkisini artırması bekleniyor. İstanbul’da ise parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak.

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Meteoroloji'den kuvvetli sağanak alarmı: İçişleri Bakanlığı 4 il için sarı kodlu uyarı yaptı - Resim: 5

İÇ EGE VE AKDENİZ’İN İÇ KESİMLERİNDE YAĞIŞ

Ege Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması, İç Ege’de ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yağışların yerel olarak etkili olacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den kuvvetli sağanak alarmı: İçişleri Bakanlığı 4 il için sarı kodlu uyarı yaptı - Resim: 6

Akdeniz Bölgesi’nde de iç kesimlerde sağanak yağışlar beklenirken, Burdur çevresinde yağışların kuvvetli olabileceği bildirildi. Adana’da çarşamba günü öğleden sonra yerel sağanak geçişleri öngörülüyor.

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Meteoroloji'den kuvvetli sağanak alarmı: İçişleri Bakanlığı 4 il için sarı kodlu uyarı yaptı - Resim: 7

İÇ ANADOLU VE KARADENİZ’DE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

İç Anadolu Bölgesi genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bölgenin kuzeydoğusunda görülecek yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den kuvvetli sağanak alarmı: İçişleri Bakanlığı 4 il için sarı kodlu uyarı yaptı - Resim: 8

Batı Karadeniz’de özellikle Kastamonu çevrelerinde, Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde ise Amasya çevresinde yağışların kuvvetli olabileceği uyarısı yapıldı. Bölgenin birçok noktasında çarşamba günü öğleden sonra sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

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Meteoroloji'den kuvvetli sağanak alarmı: İçişleri Bakanlığı 4 il için sarı kodlu uyarı yaptı - Resim: 9

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA DA YAĞIŞ GÖRÜLECEK

Doğu Anadolu’nun kuzey ve batı kesimlerinde, Erzurum ve Kars başta olmak üzere çarşamba günü öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde de benzer şekilde yerel yağış geçişleri görüleceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den kuvvetli sağanak alarmı: İçişleri Bakanlığı 4 il için sarı kodlu uyarı yaptı - Resim: 10

Meteoroloji, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediğini, sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam edeceğini bildirdi. Rüzgârın ise genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji'den kuvvetli sağanak alarmı: İçişleri Bakanlığı 4 il için sarı kodlu uyarı yaptı - Resim: 11

METEOROLOJİ RENK KODLARI NE ANLAMA GELİYOR?

Sarı Kod:
Hava durumu potansiyel tehlike oluşturuyor. Tahmin edilen meteorolojik olay olağandışı olmasa da, hava koşullarından etkilenebilecek faaliyetler açısından dikkatli olunması gerekiyor.

Turuncu Kod:
Hava durumu tehlikeli seviyede. Tahmin edilen meteorolojik olayın sık görülmediği belirtilirken, hasar ve kayıpların yaşanabileceği uyarısı yapılıyor. Vatandaşların tedbirli olması ve güncel hava tahminlerini takip etmesi öneriliyor.

Kırmızı Kod:
Hava durumu çok tehlikeli. Son derece kuvvetli meteorolojik olayların beklendiği bu seviyede, büyük çaplı hasar ve can kayıpları meydana gelebilir. Geniş alanları etkileyebilecek bu tür durumlarda, resmi uyarıların yakından takip edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekiyor.

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Meteoroloji'den kuvvetli sağanak alarmı: İçişleri Bakanlığı 4 il için sarı kodlu uyarı yaptı - Resim: 12

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre İstanbul’da havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Kentte yağış öngörülmezken, hava sıcaklığının 29 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın ise genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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